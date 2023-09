‘Samba do Calçadão’ reúne multidão em Barra Mansa

Barra Mansa – Mais uma vez o ‘Samba do Calçadão’ foi um sucesso em Barra Mansa. O evento promovido pela Prefeitura, por meio da Fundação Cultura, levou centenas de pessoas ao Calçadão Dama do Samba Paula de Jesus, no Centro, na tarde da última quinta-feira (07).

Intitulado ‘Samba da Independência’, o evento adentrou a noite da cidade com muita festa e alegria. Para empolgar os munícipes presentes no local, apresentaram-se os grupos Empolga Samba e Partido a Mais, além da participação de personalidades do samba da nossa região.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, comemorou a realização de mais uma edição do evento. “Foi um sucesso! Quando o público comparece em peso, fazendo uma festa bonita, sabemos que estamos no caminho certo. O Calçadão se tornou a casa do samba de Barra Mansa”, ressaltou Bravo.

O samba é um dos principais ritmos musicais do nosso país, tendo surgido no Rio de Janeiro, no começo do século XX, nos redutos em que residiam as populações afro-brasileiras. Com isso, ele é um gênero musical proveniente da cultura africana no Brasil.