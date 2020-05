Secretaria de Cultura de Volta Redonda lança canal virtual para a população

Matéria publicada em 27 de maio de 2020, 21:00 horas

SMC TV será lançada até o fim do mês de maio com apresentações artísticas e informações sobre os espaços culturais do município

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda prepara mais um canal de comunicação online com a população por conta do período de restrições para evitar o contágio pelo novo coronavírus. A Secretaria Municipal de Cultura lançou a SMC TV, com apresentações artísticas e informações sobre os espaços dedicados à cultura e curiosidades sobre o município.

Uma apresentação do trabalho já está no ar. Para acessar basta entrar no Youtube e pesquisar por SMC TV ou acessar o link https://www.youtube.com/channel/UCLvti7vAiUriWUUkiRLlT5A.

A secretária de Cultura de Volta Redonda, Aline Ribeiro, avisou que sua equipe está produzindo os primeiros programas que estarão disponíveis na SMC TV. “É bom frisar que todas as gravações estão respeitando as orientações de segurança e prevenção quanto à Covid-19. Os profissionais utilizam equipamentos de proteção como máscara e álcool em gel, mantém o distanciamento dos artistas e a equipe de produção tem apenas três pessoas”, relatou Aline.

Ela adiantou que a programação inicial da SMC TV vai contar com uma série de apresentações especiais da Banda Municipal de Volta Redonda. O grupo vai gravar cada programa com repertório em estilo diferente, abordando o rock, MPB, samba e pop. Também serão produzidos programas com apresentações teatrais e exposições de artes plásticas, sempre com artistas da cidade. “O objetivo é valorizar o artista local, aproximando o trabalho da população, mesmo em tempo de isolamento social”, falou a secretária de Cultura.

O prefeito Samuca Silva afirma que, desde o início do período de isolamento social por conta da pandemia da Covid-19, Volta Redonda vem adotando medidas para minimizar os impactos provocados e facilitar o acesso da população aos serviços públicos. “Implantamos plataforma digital para a Educação; lançamos a SmelTV, da Secretaria de Esporte e Lazer; criamos o Compras VR; e ainda contamos com serviços já disponíveis mesmo antes da pandemia, como o aplicativo Fiscaliza VR, que permite acesso a todos os setores da prefeitura”, citou Samuca.