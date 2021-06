Secretaria de Cultura de VR lança Programa de Formação Cultural

Matéria publicada em 9 de junho de 2021, 10:18 horas

Ideia é realizar palestras e oficinas para artistas e produtores da cidade

Volta Redonda- Tendo como objetivo oferecer um conteúdo atualizado e de capacitação aos artistas e produtores culturais de Volta Redonda, através da realização de palestras e oficinas online, presenciais ou de forma híbrida, a Secretaria Municipal de Cultura (SMC) estará lançando nesta semana um Programa de Formação Cultural.

De acordo com a secretaria de cultura, para dar início ao projeto, a SMC fez uma parceria com o curso de Design do Centro Universitário de Volta Redonda (Unifoa) para a realização de duas lives.

De acordo com a programação, nesta quinta-feira, dia 10, às 19horas, será realizada a live intitulada “A Importância do Portfólio Para os Artistas”, que será apresentada pela coordenadora do curso de Design, Patrícia Rocha. Na transmissão, a professora vai detalhar como essa ferramenta, online ou física, é fundamental para expor a capacidade artística e criativa do profissional. “O objetivo é ajudá-los a divulgar seus projetos, em busca de melhores posicionamentos no mercado de trabalho’, adianta a coordenadora sobre a palestra.

Já no dia 17, também às 19horas, em parceria com o Núcleo de Artes, Cultura, Esporte e Ação Comunitária (NACEC/UniFOA), coordenado pelo professor Dario Aragão, haverá outra live com o tema “Direito Autoral para Artistas”, com a advogada Deborah Sztajnberg. A doutora é uma das maiores especialistas em direitos autorais do país e árbitra Internacional de propriedade intelectual no Mercosul. O acesso as lives será feito através do canal https://www.youtube.com/user/unifoavr

Patrícia Rocha destaca ainda que solucionar problemas e melhorar a qualidade de vida das pessoas é um dos eixos centrais do curso de Design do UniFOA. “Essa parceria com a Cultura de Volta Redonda é muito importante. Ela proporciona a extensão do ensino universitário ao atendimento comunitário. É uma oportunidade para os alunos colocarem em prática seus conhecimentos e, ao mesmo tempo, estar mais próximos da população, entendendo a sua realidade e desencadeando transformações concretas e positivas”, salientou a coordenadora do Unifoa.

O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, destaca a parceria com o Centro Universitário. “Estamos muito felizes com esse trabalho com o Unifoa, porque ele vem ao encontro da nossa política de aproximação da cultura com a educação. A gente acredita que, através das parcerias podemos fortalecer a cultura e a educação”, afirmou.

Oficinas de capacitação para artistas e produtores

De acordo com o projeto da SMC, após as lives, os artistas do município poderão realizar inscrições na Secretaria de Cultura para as oficinas de capacitação das plataformas Behance, Canvas, Instagran, Wixs e Word. Essas oficinas online serão ministradas pelos alunos do curso de Design e professores. A intenção é mostrar detalhes das principais plataformas do mercado atual, desde as mais complexas às mais simples, abrangendo, dessa forma, todo tipo de público.