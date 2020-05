Secretaria de Cultura lança campanha para doação de material histórico da Estação Ferroviária de Quatis

Matéria publicada em 15 de maio de 2020, 15:50 horas

Imóvel fez 123 anos nesta sexta-feira e passa por reforma para se transformar em Centro Cultural do município

Quatis – A Estação Ferroviária de Quatis está completando 123 anos nesta sexta-feira, dia 15. Para marcar a data, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo está lançando a campanha “Resgate da Estação Ferroviária” com o objetivo de recuperar a história desse importante marco da vida do morador de Quatis. Atualmente o imóvel, situado no Bairro São Benedito, está passando por uma ampla reforma e revitalização de suas dependências para se transformar em um espaço cultural.

A Secretaria está reunindo uma série de materiais referente à Estação Ferroviária como fotos antigas do imóvel, fotos de ex-funcionários, objetos, documentos, anotações, móveis, peças, entre outros artigos. A campanha conta com a participação popular e as pessoas que possuírem em casa algo que relembre a Estação e tenha o interesse em fazer a doação para o acervo do futuro espaço cultural pode entrar em contato pelos telefones 24 98835-2636 / 3353-2918 ou por e-mail: quatis.cultur@gmail.com

De acordo com a secretária municipal de Cultura e Turismo de Quatis, Rosina Porto após a reforma o espaço passará a se chamar Estação Cultural, se transformando em um importante local de cultura e turismo do município.

– O foco será a valorização do patrimônio histórico com a ocupação cultural do espaço. Nada melhor do que começarmos esse resgate pela nossa Estação Ferroviária. Estaremos suprindo uma carência na área cultural e turística em nossa cidade. Resgatando os laços afetivos dos antigos moradores com o prédio e também, aproximando os jovens da nossa história – destaca a secretária.

Rosina adianta que a Estação Cultural será um centro de interação entre as pessoas e de oportunidades para os artistas locais, de diferentes vertentes da cultura. Também sediará uma gama de oficinas como de teatro, dança, música, cinema, fotografia, grafite, mídias sociais, entre outros cursos, além de exposições.

As obras de reforma e revitalização da Estação Ferroviária de Quatis foram iniciadas em fevereiro. A obra está orçada em pouco mais de R$ 250 mil. Serão executados serviços de alvenaria, elétrica e pintura. A previsão é de que a obra seja concluída no final de junho.

A Estação Ferroviária de Quatis foi inaugurada no ano de 1897 pela EFOM (Estrada de Ferro Oeste de Minas). A Estação pertenceu ao município de Barra Mansa até 1991, ano de emancipação de Quatis. Em 2010, a Prefeitura recebeu provisoriamente o imóvel por meio de cessão concedida pela a Superintendência do Patrimônio da União (SPU), que tinha a tutela da estação. O prédio é tombado por lei municipal.

Para o prefeito Bruno de Souza (MDB) a Estação Ferroviária tem um sentimento especial. O pai, Seu Lourenço, era ferroviário e veio de Minas Gerais na década de 1950 para trabalhar na estação. Fixou moradia no mesmo Bairro São Benedito, próximo ao local de trabalho e onde o prefeito nasceu e mora até hoje.

Ele afirma que a transformação da Estação Ferroviária em um espaço cultural terá um alcance enorme não somente para a cultura e turismo de Quatis como também para o social.

– Será um espaço que vai reativar um sentimento muito forte nos antigos moradores que, assim como eu, vivenciaram o período em que a estação esteve ativa. Para os jovens, será a oportunidade de conhecer a história da sua cidade e também um espaço para ocupar o tempo com muita arte e cultura, afastando-os da ociosidade e da atração pelas drogas. Um alcance social muito importante para o nosso município – declarou o prefeito.