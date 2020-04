Secretaria de Cultura oferece serviço solidário durante isolamento social

Matéria publicada em 2 de abril de 2020, 17:55 horas

Projeto “Histórias por telefone“ recebe 1.485 inscrições em dez dias

Rio – Em apenas dez dias, o projeto “Histórias por telefone”, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio (SECEC), recebeu 1.485 inscrições – sendo 1.213 de pessoas interessadas em ouvir as histórias e 272 de voluntários para contá-las. Durante o período de isolamento social contra a Covid-19, poetas, músicos e contadores de histórias, de forma voluntária, entram em contato, via telefone, e levam histórias exclusivas para quem precisa neste momento.

– O projeto leva histórias para pessoas que podem estar sozinhas, precisando de companhia nesse período difícil. Fomentar cultura nesse momento é muito importante, mostra solidariedade e compaixão, elementos fundamentais na sociedade – afirmou a secretária de Cultura, Danielle Barros.

A aposentada Rosângela Ferreira disse que se sentiu renovada após receber uma dessas ligações.

– Ouvi uma poesia linda por telefone. A minha animação foi renovada. Foi muito importante para mim. Assim como eu, tem muita gente precisando de um momento desse – disse Rosângela.

Para receber a ligação, o interessado deve fazer a inscrição no link do projeto e informar alguns dados pessoais. O mesmo vale para quem quer ser voluntário. O grupo conta também com integrantes da equipe da secretaria, especialistas em literatura. O projeto é principalmente voltado para os idosos, considerados grupo de risco.

Segundo o superintendente de Leitura e Conhecimento da SECEC, Pedro Gerolimich, a ideia do projeto surgiu após receber uma mensagem de uma colaboradora da Biblioteca Parque Estadual da Rocinha, que estava se sentindo triste e sozinha.

– Eu liguei, confortei ela nessa ligação que durou cerca de 30 minutos. E quando a gente terminou o telefonema, ela já estava num astral muito melhor. Esses 30 minutos duraram dias na minha cabeça. Fiquei pensando nos meus pais, nos meus tios, em todos os idosos que, às vezes, não têm com quem conversar. Foi aí que surgiu o projeto Histórias por Telefone – contou Pedro Gerolimich.

Quem quiser se inscrever para ouvir histórias ou indicar amigos e familiares que precisam de ajuda basta acessar aqui: https://bit.ly/formulario- historias

Para ser um contador de histórias, basta clicar aqui: https://bit.ly/ sejaumcontadordehistorias