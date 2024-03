Secretaria de Educação promove seminário para educação antirracista

Estado do Rio – Aconteceu na quarta-feira (27), no bairro do Andaraí, no Rio de Janeiro, o seminário ‘Construindo uma Educação para as Relações Étnico-Raciais’, promovido pela Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc-RJ), em parceria com o Instituto Identidades do Brasil, para a formação de profissionais de educação e equipes escolares em uma cultura antirracista. Elaborado pela Superintendência de Desenvolvimento de Pessoas, o encontro buscou ampliar o debate, propor ações de prevenção, identificação e combate ao racismo na educação pública fluminense.

A secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto, afirmou, em vídeo, que é muito importante os profissionais ajudarem na formulação e na execução de políticas públicas que combatam quaisquer tipos de preconceitos.

“A iniciativa do seminário reafirma a importância desta luta. É na escola que a maioria das pessoas passa a maior parte da vida. Ações antirracistas são dever de todos, não apenas para corrigir, mas para criarmos uma sociedade coletiva. Nós, da Seeduc-RJ, acreditamos que a educação é a chave para a transformação social e a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Que possamos compartilhar todo esse conhecimento”, defendeu a secretária.

O Programa ‘Por uma Educação Antirracista’ tem o objetivo de oferecer novos elementos para a conscientização e o enfrentamento do racismo na rede estadual de ensino. A proposta é que todos estejam conscientes e engajados em ações institucionais antirracistas, e que não reproduzam situações de desigualdade, discriminações, preconceitos. Assim, segundo a Secretaria, a ideia é eliminar ações que resultem em práticas racistas nas unidades escolares.

A subsecretária de Planejamento e Ações Estratégicas, Myrian Medeiros, acredita que essa lição deve servir de norte para todos.

“Nesta época, refletimos sobre o amor e a humanidade. É fundamental que nós, como educadores, tenhamos a dimensão da importância de nossa função social na escola, que precisa acreditar na força de transformação que ela tem. Estamos ressaltando a importância da igualdade, do respeito e da justiça. O estabelecimento de uma educação antirracista é fator determinante para ajudar a reduzir a exclusão escolar “, disse a subsecretária, acrescentando que esta ação acontecerá também nas outras regionais da rede estadual.

Programação

Durante o evento, foram realizados debates, atividades culturais e palestras do professor João Marcos Bigon (‘A agenda antirracista nas escolas’ e ‘A aplicação das leis federais 10.639/03 e 11.645/08 e as normas relativas à educação básica’), além de apresentações de alunos do Colégio Estadual João Alfredo, de Vila Isabel, Zona Norte do Rio.

Para Tom Mendes, diretor institucional do Instituto Identidades do Brasil (ID_BR), ações como esta estimulam não só os profissionais, mas toda a comunidade escolar a refletir sobre o tema.

“Racismo é crime. Temos que ir além disso. Devemos adotar o ‘Sim à Igualdade Racial’. O nosso objetivo é que a educação antirracista seja ampliada, discutida e que os debates sejam contínuos. Momentos como esse nos faz seguir nosso objetivo como instituto, de acelerar a promoção da igualdade racial com empregabilidade, engajamento e educação”, frisou o diretor.