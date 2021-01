Secretaria de Estado de Cultura fecha ano com o dobro de projetos patrocinados

Matéria publicada em 4 de janeiro de 2021, 10:21 horas

Rio- Graças a um processo de democratização para fomentar cultura em todas as regiões do estado do Rio, possibilitou que a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio (Sececrj) dobrasse em 2020 o número de projetos patrocinados via Lei Estadual de Incentivo à Cultura em relação a 2019: 86 a 40. E com um investimento total superior a R$ 81 milhões em projetos de diferentes segmentos da cultura.

Segundo a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio, Danielle Barros, a democratização ao acesso da aprovação via renúncia fiscal pôde ser mais vista pelo território fluminense. Em 2020, ressalta a secretária, 58% dos projetos foram realizados na capital e 42% no interior. Números bem diferentes dos de 2019, quando a capital ficou com 92% das aprovações e apenas 8% no interior.

De acordo com Danielle, Niterói, Angra dos Reis, Armação de Búzios, Cabo Frio, Petrópolis e Rio das Ostras foram algumas cidades que receberam projetos. Também houve iniciativas que passaram por vários municípios, como o Cinema Presente na Praça e Caravana da Leitura e do Autor Fluminense.

– Chegamos ao final de 2020 com esses números muito positivos. Mesmo com a pandemia da Covid-19, conseguimos dobrar o número de patrocínios aprovados via renúncia fiscal em comparação ao ano anterior. Isso é fruto de muito trabalho, planejamento e transparência. Isso reflete no nosso objetivo de democratizar o acesso ao fomento da cultura fluminense em todo o estado – disse a secretária Danielle Barros.

Projetos por segmentos

No universo de 86 projetos, há uma diversidade de estilos dentro da cultura. A área de Teatro e Circo teve 28 vencedores, sendo a principal em 2020. Na sequência vem Música e Dança (24); Cinema, Vi´deo e Fotografia (12); Artes plásticas e artesanais (9); Literatura, com prioridade à Língua Portuguesa (3); Folclore e Ecologia (3); Acervo e Patrimônio (3); Informação e Documentação (2); Artes Integradas (1); e Gastronomia (1).