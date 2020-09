Secretaria de Estado de Turismo recomeça entrega da Carteira Nacional do Artesão

Matéria publicada em 23 de setembro de 2020, 16:35 horas

Documento garante inúmeros benefícios aos profissionais do artesanato, como, por exemplo, a participação em políticas públicas federais e estaduais

Rio – A Secretaria de Estado de Turismo, através do Programa de Artesanato Estadual, retornou nesta quarta-feira, dia 23, a entrega da Carteira Nacional do Artesão aos profissionais já cadastrados. Os artífices de Aperibé foram os primeiros a receber o documento, após a interrupção do trabalho causado pela pandemia do Coronavírus. O evento aconteceu de forma virtual, pelo zoom, com retransmissão no YouTube da Setur-RJ. As carteiras foram enviadas, em PDF, pelo WhatsApp e e-mail dos aptos a recebê-la.

A secretária de estado de Turismo, Adriana Homem de Carvalho, destacou a importância do retorno da entrega do documento profissional dos artesãos.

– O artesanato brasileiro é um dos mais ricos do mundo e o sustento de muitas famílias e comunidades. Por isso, é uma grande satisfação recomeçarmos a entrega das carteiras. Hoje nós somos o quarto estado da federação em número de cadastros de artesãos, e bem pertinho do terceiro lugar. Isso é fruto do trabalho constante da equipe do artesanato que continuou o serviço em home-office, tirando dúvidas e divulgando a nova forma de dar continuidade ao processo de cadastramento.

A cerimônia contou, também, com a presença do prefeito de Aperibé, Vandelar Dias da Silva, que recebeu, na sede municipal, quatro artesãos do município, representando a classe.

– Quero agradecer a Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro por ter nos concedido esse grande privilégio de ouvir e atender aos nossos profissionais do artesanato e poder transformá-los, hoje, oficialmente, artesãos. Para eles é muito importante a posse da carteira que pode ser usada em todo o território nacional.

Para fazer o cadastramento de forma on-line, é necessário realizar duas etapas: o pré-cadastro no site do PAB – Programa do Artesanato Brasileiro – (www.artesanatobrasileiro.gov.br), seguido pela curadoria técnica do Programa de Artesanato Estadual. Para entender todo o processo, o interessado deve acessar o Facebook do Artesanato em Movimento RJ. Os próximos municípios, onde os artífices vão ter a oportunidade de receber a carteira serão Cambuci, Miracema, Santo Antônio de Pádua, Laje do Muriaé, São José de Ubá, Trajano de Moraes, Cantagalo, São Sebastião do Alto, Bom Jardim, Macuco, Sumidouro, São José do Vale do Rio Preto, Areal, Araruama e Valença.

Participaram, ainda, da cerimônia o Coordenador do Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro, Saulo Romay; o secretário municipal de Turismo e Lazer de Aperibé, Wilson Cleber Batista; o procurador de Aperibé, Alex Bittencourt; e o Diretor das Lojas Caçula, Roberto Santos.