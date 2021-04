Secretaria de Turismo de Itatiaia passa por capacitação técnica ofertada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio

Matéria publicada em 16 de abril de 2021, 13:13 horas

Itatiaia- Com o objetivo de fomentar o turismo, em meio à pandemia, nas regiões de Itatiaia, Penedo, Maringá e Maromba, todo o pessoal que compõe a equipe da Secretaria de Turismo de Itatiaia, entre os funcionários e o gestor da pasta estão participando do projeto a “Jornada de Alinhamento Técnico”.

O projeto é uma parceria da Secretaria de Estado de Turismo, da Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio) e da Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ).

Com o tema “Políticas Nacionais de Turismo”, o projeto teve início, nesta última terça-feira, dia 13, onde a capacitação foi de forma online. O Secretário de Turismo, Ítalo Rodrigues Filho, fala sobre a iniciativa e o papel importante dos órgãos municipais para o desenvolvimento do Turismo.

– Nossa meta é trazer mais turistas para Itatiaia. Isso é, na prática, fomentar o turismo no nosso município. Estamos cautelosos em relação ao momento que estamos vivendo com a pandemia, e não queremos fazer nada que prejudique o nosso público alvo. Queremos aproveitar esse momento para capacitar nosso pessoal, ampliar nossa visão sobre novas formas de fazer o turismo e avançarmos – pontua.

Em relação a outras iniciativas paralelas que estão sendo desenvolvidas, Ítalo reforça:

– Estamos na etapa final para ativarmos o Conselho de Turismo no município, pois sabemos que é de extrema importância para as nossas ações. Além disso, estamos participando, mesmo que de forma remota, de ações a nível Estadual, como Plano de Trabalho sobre Turismo, por meio da Alerj. E ainda estamos inseridos no projeto do Sebrae sobre a temática fomento ao turismo, onde temos o objetivo de desenvolver o ciclo turístico no município de Itatiaia – finaliza o secretário de Turismo.

A “Jornada de Alinhamento Técnico”, que faz parte do “Programa de Excelência em Capacitação para a Gestão do Turismo Fluminense”, vai realizar encontros gratuitos de forma virtual. Já capacitou grande parte dos municípios fluminenses e continua empenhado em promover o alinhamento técnico necessário para uma gestão eficiente do turismo local e regional.