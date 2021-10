Secretaria Municipal de Cultura lança edital ‘Narrativas de Volta Redonda’

Matéria publicada em 22 de outubro de 2021, 16:04 horas

Projeto da Lei Aldir Blanc vai contemplar 39 artistas de todos os segmentos culturais com premiação individual de R$ 1.518,00

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) lança nesta sexta-feira, dia 22, o edital de curtas metragens “Narrativas de Volta Redonda”. O projeto financiado pela Lei Aldir Blanc vai contemplar nessa edição 39 artistas, de todos os segmentos culturais, com premiação individual de R$ 1.518,00.

Para participar do edital é necessário que o artista esteja cadastrado na secretaria de Cultura de Volta Redonda. As inscrições podem ser feitas até o dia 07 de novembro por meio do site: https://cultura.voltaredonda.rj.gov.br/

No link também é possível acessar todo o conteúdo do edital. Segundo o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, o projeto “Narrativas de Volta Redonda” consiste na produção de vídeos de 3 a 5 minutos que devem narrar a produção dos artistas inscritos.

“Leia atentamente o edital, reúna sua documentação, comprove atuação cultural no seu segmento artístico, grave um vídeo com o seu próprio celular e inscreva-se. A sua narrativa fará parte da história cultural da nossa cidade”, comentou o secretário.