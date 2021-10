Secretário de Cultura participa de Fórum de Arte Urbana do Rio

Matéria publicada em 10 de outubro de 2021, 11:38 horas

Volta Redonda- O secretário municipal de cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, participou na tarde de sábado, dia 9, da primeira edição do Fórum de Arte Urbana do Rio de Janeiro.

No evento que ocorreu no Museu de Arte do Rio de Janeiro (MAR), no Centro da cidade, além da presença do secretário de cultura de Volta Redonda, também participaram da mesa de debate, a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros, o subsecretário, Vitor Corrêa, o secretário de Cultura da Cidade do Rio de Janeiro, Marcus Faustini e o secretário de Cultura de Mesquita, Kleber Rodrigues.

Segundo o secretário Anderson , o evento foi muito importante para a troca de ideias e experiências para o fomento da arte urbana no Estado do Rio. “Ficamos muito felizes de ver Volta Redonda participando dos debates que impactarão diretamente na política cultural urbana do nosso Estado”, concluiu.