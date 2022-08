Segunda edição da Feira da Juventude de Pinheiral atrai multidão com atividades gratuitas

Matéria publicada em 26 de agosto de 2022, 17:16 horas

Pinheiral- Foi um sucesso a 2ª Feira da Juventude de Pinheiral, realizada em 12 de agosto pela Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo, com apoio da panificadora Pan Mix – Pães Ultra Congelados.

O evento, realizado na Praça Brasil no Dia Internacional da Juventude, ofereceu diversas atividades e oficinas como Concurso de cosplay, pocket show com os rappers Aguiar Mc e PEKI, Experiência Metaverso, com óculos de realidade virtual e o Mário Kart Experience, com experiência de jogar Mario Kart 8 no Nintendo Switch e, também, de modo off-line, por meio de uma pista para mini carros com simulação da vida real.

Neste ano, além dos torneios de E-Sports nas modalidades FIFA 22, Just Dance e Mortal Kombat, o evento também contou com ‘Espaço Games’ com campeonatos de totó, futmesa e tênis de mesa, Arena 3×3 com campeonatos de basquete 3×3 e arremesso (com alunos da rede pública), tendas da Secretaria de Ambiente e Desenvolvimento Rural, com oficina de Educação Ambiental, gabinete da vice-prefeitura, com teste de autoconhecimento, da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, com atividades realizadas no CRAS, Biblioteca Municipal, com promoção de atividades de literatura e poesia, Secretaria de Educação, com atividades pedagógicas, tenda da Universidade Unicesumar, que fez o sorteio de uma bolsa integral de para curso de graduação e doação de livros, e o “Plano Escola de DJs”, com exposição de equipamentos e demonstrações ao vivo com o DJ Gustavo Peixoto e convidados.

Os vencedores das competições, primeiros, segundos e terceiros colocados foram premiados com medalhas.

A segunda edição do evento foi prestigiada pelo prefeito Ednardo Barbosa, vice-prefeita Sediene Maia, secretários municipais, vereadores Léo da Saúde, Demostenes Nunes e o líder de governo na Câmara Mário Arthur, além da Coordenadora da Juventude de Volta Redonda, Larissa Garcez.

“Agradeço muito a iniciativa de todos para realizar esse evento que fortalece e estimula nossa juventude em tempos tão difíceis como o que vivemos. Se sintam à vontade para dar ideias e sugestões para que possamos melhorar cada vez mais”, disse o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa.

PATROCINADORES

Neste ano, a feira contou com o patrocínio da Tia Ana Banana, que forneceu as premiações para o campeonato de basquete), da escola de língua estrangeira New English Curso de Inglês, que também foi responsável pelas premiações do campeonato de basquete, além do sorteio de 1 ano de curso de inglês), a universidade Unicesumar, que sorteou uma bolsa de graduação integral e a Pan Mix Ultra Pães Congelados, que, além do apoio ao evento, também patrocinou o Concurso de Cosplay com prêmio em dinheiro para o vencedor.

“Agradeço o envolvimento de todas as secretarias parceiras para a realização de mais esse evento, em especial a Educação, que este ano levou os estudantes das escolas, assim como, toda minha a equipe da Cultura com destaque ao Sílvio, que tem trabalhado com foco nas ações em prol da juventude”, disse a secretária de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo, Aline Gouvêa.

GANHADORES

Mortal Kombat – Andrew Samuel

Fifa 22: Lucas

Mario Kart 8: Andrew Samuel

Concurso de Cosplay – Felipe Apepezzato, vestido de Demacia Garen, do jogo League of Legends