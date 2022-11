Segunda edição do Festival POEMÚSICA acontece nesta semana

Matéria publicada em 8 de novembro de 2022, 11:48 horas

Evento acontece em Conservatória e Volta Redonda

Volta Redonda e Conservatória – O Festival POEMÚSICA é um pequeno festival de música e poesia brasileiras. É o seu segundo ano consecutivo na região do Médio Paraíba fluminense, nas cidades de Conservatória e Volta Redonda.

O festival tem curadoria da jornalista e produtora cultural Flávia Souza Lima (natural de Volta Redonda) e é realizado pela Planetário Produções Culturais. O evento conta com patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Retomada Cultural RJ2.

O encerramentodo evento acontece no dia 10 de novembro, às 19h, na Sala Maestro Franklin, no Centro Cultural Fundação CSN.

POESIA

As performances poéticas trazem a jornalista e radialista Patricia Palumbo, uma das maiores entusiastas da obra do baiano Antonio José Santana Martins (Irará, 1936), nome de batismo do internacionalmente celebrado artista Tom Zé. Estudiosa de sua obra, Patricia é a curadora do projeto musical “Uma onda para Tom Zé”, que reuniu nome da cena musical contemporânea em torno de novas versões de canções como “Se o caso é chorar”, “Menina amanhã de manhã” e “Quero sambar meu bem”.

Já o poeta e jornalista Christovam de Chevalier apresenta o seu olhar sobre o baiano de Jequié Waly Dias Salomão, conhecido de todos por Waly Salomão, um dos mais importantes letristas e poetas contemporâneos do país, que assina canções como “Mel”, “Memória da pele”, “Mal secreto”, “Vapor Barato” e tantas outras. Ambos os poetas, integrantes da cena tropicalista, terão trechos de suas canções apresentadas pelos cantores Monique Kessous e Zé Renato. A cantora Jussara Silveira faz participação especial, realizando uma leitura poética.