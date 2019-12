Segunda Mostra de Arte e Cultura está exposta na prefeitura de Barra Mansa

Matéria publicada em 18 de dezembro de 2019, 09:05 horas

Produções de alunos do Ensino Fundamental II podem ser conferidas até dia 23 no saguão e na secretaria de Educação

Barra Mansa – Estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino de 21 unidades escolares de Barra Mansa, orientados por professores, desenvolveram trabalhos com o objetivo de mostrar à comunidade o talento dos educadores e alunos, destacando um novo olhar sobre o mundo. A exposição pode ser conferida até dia 23 de dezembro de no prédio da prefeitura.

As obras, cerca de 30, são as mesmas demonstradas na abertura da II Mostra que aconteceu em novembro. Na ocasião, o secretário de Educação, Luis Fernando Vitorino, convidou os professores de Arte a organizarem uma exposição dos trabalhos no hall do Centro Administrativo Municipal Prefeito Luiz Amaral (CAMPLA), prédio sede da prefeitura, e da secretaria Municipal de Educação (SME), que fica no terceiro andar.

– A perspectiva da educação hoje é formar um ser integral, e é muito importante neste contexto a humanização e a cultura humanizada. Dentro da nossa proposta a possibilidade de desenvolver isso é fundamental – ressalta Vitorino.

O secretário ainda evidenciou o estímulo à visibilidade em outros espaços, além da sede municipal. “É importante promover estas mostras, não somente aqui na prefeitura, mas também, em outros lugares públicos. Este trabalho realizado por alunos é extremamente gratificante”, destaca.

A professora e articuladora de Arte, Carla Giovana Rolim, pontuou a transformação que ocorre na vida de um cidadão por meio da arte e da cultura.

– A mostra reafirmou a importância da arte no processo de ensino de aprendizagem, pois ela proporciona o desenvolvimento da criatividade, do senso estético e crítico, formando um indivíduo pesquisador, questionador e capaz de se comunicar – frisa.

Serviço

Para quem se interessar em conferir os trabalhos, o funcionamento do Centro Administrativo é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A Campla fica localizada na Rua Luis Ponce, nº 263, Centro de Barra Mansa.