Selecionados do Salão da Primavera são divulgados pelo MAM de Resende

Matéria publicada em 26 de novembro de 2021, 18:28 horas

Em sua 48ª edição, tradicional evento será aberto no dia 13 de dezembro

Resende- O 48º Salão da Primavera – Edição Agulhas Negras, será aberto no próximo dia 13 de dezembro, às 19h, no Museu de Arte Moderna de Resende, pela Prefeitura Municipal, através da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda.

Por causa da pandemia, o tradicional evento não foi realizado em 2020. Com o avanço da vacinação em Resende, a direção do MAM optou por um salão restrito aos municípios da Região das Agulhas Negras, que englobam além de nossa cidade, Quatis, Itatiaia e Porto Real.

Ao todo, 48 artistas participaram da seleção, totalizando 108 obras avaliadas pelo juri. Deste montante, 55 foram selecionadas para compor a exposição que poderá ser visitada entre 14 de dezembro a 21 de janeiro, sempre de terça a sexta, das 11h às 17h. A entrada é gratuita. O juri, formado por Sônia Siqueira, Sérgio Ornellas e Guga Murray, outorgou oito prêmios em dinheiro, cujas obras passam a fazer parte do acervo do museu; e oito menções honrosas.

Luciano Alessandro Mário Frigério, Gisele da Costa Alemão Ferreira e Franciele Siqueira Monteiro receberão o prêmio instituído pela Casa da Cultura Macedo Miranda. O prêmio Altamiro Pimenta, oferecido pela Prefeitura Municipal de Resende, será entregue para os artistas Antônio Augusto Leão Chagas e José Nery Figorelli. O prêmio da Câmara Municipal de Resende, que recebe o nome do Engenheiro Eitel César Fernandes, será entregue para Talita Herculano de Abreu Teixeira, Christian de Freitas Meyn e Érika Alcântara de Almeida.

As menções honrosas serão entregues para Samuel Costa, Lu Gastão, Bernardo Rodrigues, Zé Carlos de Andrade, Jenny Faulstich, Gelson Mallorca, André Aaltonen e Rafael Fioratto. Além dos nomes já citados, também farão parte do 48o Salão da Primavera os seguintes artistas: Carlos Menandro, Vinícius Sarraff, Márcia Alves, Luiz Lindão, Marie Oppliger, Tatiana Ratinetz, Maurício Rosa, Joseph Figorelli, Cláudia Chusquea, Valéria Nogueira, Juliana Mello, Angélica Kalimba, Rhuan Rodrigues, Rafael Trevisani e Aline Pachamama.

Para o presidente da Casa da Cultura Macedo Miranda, o formato adotado este ano para o Salão da Primavera não é definitivo. ‘Em 2022 pretendemos voltar com as inscrições de todo o Brasil, mas a experiência desta edição poderá ser repetida e se transformar num evento regional dentro do calendário anual do MAM’, revela o presidente.

Na noite de abertura do 48o Salão da Primavera – Edição Agulhas Negras, haverá apresentações dos alunos do curso de Danças Urbanas, ministrado pelo professor Cléverson Mariano; grupo de dança moderna da ONG Dança e Magia e show com a cantora e compositora Yasmin Silveira.