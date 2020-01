Semana da Visibilidade Trans acontece no Rio de Janeiro

Matéria publicada em 27 de janeiro de 2020, 14:00 horas

Rio de Janeiro – Com objetivo de abordar os desafios da população transexual e fomentar o debate sobre a diversidade, começa hoje (27) e segue até dia 31 de janeiro, no Rio de Janeiro, a Semana da Visibilidade Trans. O evento está sendo realizado a partir das 14 horas, na Biblioteca Parque (Av. Pres. Vargas, 1261 – Centro).

A atividade é aberta ao público e inclui palestras, debates e atividades culturais. A realização é do Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos em parceria com a Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa. A Subsecretaria de Promoção, Defesa e Garantia dos Direitos Humanos e a Superintendência de Políticas LGBT também fazem parte da organização.

De acordo com Thiago Miranda, Subsecretário Estadual de Promoção, Defesa e Garantia dos Direitos Humanos, a ação dá início às comemorações do dia 29 de janeiro, Dia Nacional da Visibilidade Trans.

– Nosso país é o que mais mata transexuais e travestis no mundo. Vivemos uma onda de intolerância, ódio e preconceito. Em meio a tudo isso, a realização da Semana Trans tem como principal objetivo auxiliar no combate da transfobia, através de informação e conscientização – disse.

A programação começa nesta segunda-feira (27), com o tema “População trans e o mercado da Cultura e Economia Criativa”. A ação busca proporcionar um espaço de troca de experiências de pessoas trans no mercado da cultura e da economia criativa, assim como sensibilizar, através do relato de suas trajetórias e produções.

Dia 28, serão exibidos curtas metragens produzidos pelo programa Rio Sem Homofobia, onde serão retratadas as trajetórias dos usuários e seus processos de transição. Em seguida, será iniciada uma conversa sobre as repercussões.

No dia 29, uma mesa com o tema “Direitos Humanos, Economia Criativa e Empregabilidade” vai discutir a relação entre empregabilidade e a população trans no emprego formal (no âmbito público e privado) e no mercado da economia criativa. A composição da mesa será mista e contará com a participação de representantes do Estado e da sociedade civil. Ainda na quarta-feira, o público presente vai prestigiar um desfile da “Diva Divines” e participar do lançamento do concurso da mais bela trans do Estado e do um grupo de trabalho intitulado “Emprega Trans”.

Dia 30, será realizado um espaço coletivo de diálogo e também uma reflexão sobre a temática da saúde da população trans com enfoque especial no eixo de saúde mental. Logo após, será exibido o longa metragem “Indianara”, que aborda a trajetória de lutas e resistências de Indianara e da população trans de maneira geral. No mesmo dia, o projeto “Casa da Literatura”, realizado pela Biblioteca Parque, vai promover uma roda de conversa com autores trans e que abordam a temática da transexualidade.

Uma exposição de diversas obras ficará disponível para visitação durante todos os dias de evento.