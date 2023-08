Senac Rio Summit: festival gratuito discute tecnologia, inovação, mercado de trabalho e empreendedorismo 

Rio de Janeiro – O Senac Rio Summit, festival anual de Inovação, Tecnologia, Empregabilidade e Empreendedorismo que, em sua primeira edição, pretende reunir mais de 12 mil pessoas entre os dias 11 e 15 de setembro, no Expomag, na Cidade Nova, no Rio de Janeiro. Com o mote “O futuro do trabalho é aqui e agora”, o objetivo é contribuir para a inclusão digital, atrair e desenvolver os futuros profissionais que atuarão no ecossistema de Tecnologia e Inovação que está sendo criado no Rio de Janeiro. O Senac Rio Summit é promovido pelo Senac RJ. A Fecomércio RJ e o Sesc RJ são parceiros institucionais do evento, que conta também com os patrocínios do Sebrae, Senac Departamento Nacional e Invest.Rio, da Prefeitura do Rio de Janeiro.

Gratuito e voltado para quem já trabalha, quem deseja trabalhar com tecnologia e com as novas profissões que estão surgindo e descobrir as oportunidades que o mercado de trabalho apresenta, a iniciativa busca apresentar discussões e novidades sobre inovação, tecnologia, novas profissões, mercado de trabalho, entre outros temas. Haverá palestras, debates, atividades imersivas e orientação profissional para estudantes de ensino médio, técnico e universitários, professores e educadores, micro e pequenos empresários, líderes comunitários e empreendedores sociais.

O Senac Rio Summit pretende abordar tendências e despertar o interesse do público sobre inovação e a transformação digital.​ O evento é aberto ao público em geral mediante inscrição. Estão previstas, ainda, caravanas de alunos de escolas públicas de ensino médio e escolas técnicas, estudantes dos cursos e dos projetos sociais parceiros do Senac RJ, empresários do interior do estado, entre outros.

Os cinco dias de festival irão receber mais de 200 palestrantes convidados, em quatro espaços de conteúdo, com mais de 150 programações e 140 horas de atividades imersivas. Os temas abordados giram em torno das transformações do trabalho e os conteúdos que preparam os profissionais para esse novo mercado, como criatividade, tendências, carreira, sociedade, habilidades técnicas (tecnologia aplicada, inspiração profissional, aplicações setoriais, novos cursos) e pessoais, como comunicação, liderança e pensamento crítico. Serão abordados tópicos como inteligência artificial e ChatGPT, novos modelos de ensino, marketing digital, mídias digitais, carreira gamer, nuvem, ciência de dados, como mandar bem em entrevistas de emprego, entre outros.

Haverá duas arenas de palestras no Senac Rio Summit e todas as programações irão gerar certificação para os participantes. No Espaço Inspira, o maior deles, os temas serão inovação, tecnologia, sociedade. Já na Arena Desperta, assuntos como orientação vocacional e progressão de carreira, com conteúdo voltado para o desenvolvimento habilidades técnicas e pessoais.

Entre os palestrantes confirmados estão o diretor de Educação da Microsoft Brasil, Fernando Cruz; o head do Google Cloud Learning, Fabio La Selva; o consultor de Inovação das Lojas Renner, Cairê Moreira; o diretor de Inteligência Artificial da IBM América Latina, Thiago Viola; o diretor de Educação da Microsoft Brasil, Fernando Cruz; o fotógrafo e consultor criativo Pedro Garcia, que assume a persona Cartiê Bressão; o diretor de Arquitetura e Pré-vendas da Semantix, João Tavares; a head de Design da Electrolux América Latina, Clarissa Biolchini; a futurista Rosa Alegria; a Global Tech Business Solutions Director da Vale, Vânia Neves; a criadora de conteúdo de programação e tecnologia Karol Attekita, da Attekita Dev; o fundador do MOL, Alex Bretas; o fundadora do Cappra Institute, Ricardo Cappra; a coach e recrutadora da Stefanini, Débora Escarlate; o especialista em Educação, Gabriel Chalita; a CEO da Ions & Hacking Rio, Lindalia Junqueira; o especialista em Tecnologia do Carnaval, Alan Carvalho; entre vários outros.

Assuntos atuais estarão na pauta, como a criação do comercial da Volkswagen que trouxe Elis Regina de volta por meio da inteligência artificial. A palestra sobre o tema será ministrada pelo CEO da Rosa dos Ventos Produções, Alexandre Rosa, que vai abordar Transformação Digital e Marcas. O ex-aluno do Senac RJ, Matheus Conceição, vai contar sobre sua experiência como voluntário no WebSummit Rio, que lhe rendeu uma bolsa de estudos em uma instituição de ensino no Vale do Silício. Diversas empresas irão apresentar informações sobre o que buscam em candidatos a uma vaga de emprego.

Além das palestras, o Senac Rio Summit trará o Portal Experimenta, com mais de 20 atividades e experiências imersivas nas quais os participantes vão se conectar com o futuro, conhecer as novas tecnologias na prática e serão desafiados por ativações inspiradoras e criativas. Haverá atividades no Metaverso do Senac RJ, um escape room de robótica, sala de games com experiências de criação educacionais e de robótica, espaço de Realidade Virtual, o espaço maker Fab Lab, de prototipação, impressão 3D e modelagem, e o Decola, uma arena com apresentação e experimentação de drones. O Senac RJ também irá apresentar o Lab Saúde, um laboratório com equipamentos de alta tecnologia que integra a aprendizagem baseada em simulação realística, disponível para os alunos dos cursos de saúde da instituição, assim como instituições e empresas da área.

Espaço dedicado às Mulheres

O espaço Elas Na Tecnologia irá apresentar palestras e mesas-redondas com mulheres profissionais do mercado de inovação e tecnologia, para discutir oportunidades e caminhos de carreira para quem pretende atuar nesse setor. Nele, o Sesc RJ participa da programação com a curadoria baseada no projeto Mulheres Plurais.

Lounge do Empreendedor

A área – parceria com a Fecomércio RJ e o Sebrae, além do Senac RJ – irá oferecer suporte e recursos a empreendedores e empresários interessados em desenvolver suas habilidades, adquirir conhecimentos e expandir seus negócios. Esse ambiente apresentará ​conceitos de inovação tecnológica, encorajando ​os participantes a explorar novas soluções e adotar tecnologias que aumentem a competitividade de seus negócios.​ Serão 50 atividades, como apresentações, painéis e mentorias e, ao lado, um estúdio permitirá a gravação de podcasts.

Capacitação com dupla chancela – O Senac RJ também irá apresentar seus cursos de capacitação profissional voltados para quem pretende desenvolver uma carreira em Tecnologia, inclusive o novo portifólio com dupla chancela em parceria com big techs, como Microsoft, Google, IBM, AWS, Cisco, Oracle, Semantix e Globant, em áreas como Dados, Segurança, Infra e Redes, Low Code/No Code e Inteligência Artificial.

Desafios

Alguns desafios serão lançados no Senac Rio Summit como a Olimpíada Digital Senac, voltada às escolas de ensino médio, e a Maratona CiberEducação, em parceria com a Cisco Networking Academy.

Programação cultural

Sempre a partir das 18h, o Sesc RJ irá promover mais de 10 horas de programação cultural, com shows, DJs e apresentações de artes cênicas para encerrar cada dia do festival.

Aplicativo será a “porta de entrada” para o evento – Para ampliar a experiência digital do evento, estará disponível um aplicativo que também trará toda a programação, conteúdo e a certificação para quem participar do Senac Rio Summit. As pessoas poderão montar sua programação dentro do evento e também se conectar com outros visitantes e com parceiros e empresas.