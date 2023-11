Sergio Vieira participa da Flip 2023 nesta sexta-feira

Paraty – O músico e escritor de Volta Redonda, Sergio Vieira, vai participar da Festa Literária Internacional de Paraty 2023 (Flip) nesta sexta-feira (24), às 14h, na Biblioteca Municipal de Paraty. Sergio vai lançar seu último livro “Vozes Silenciadas – Povos Indígenas no Rio de Janeiro”, apresentar composições feitas em parceria com os indígenas Parakanã e contar sobre sua vivência durante os cinco anos em que viveu na floresta amazônica com o povo indígena.

A programação contará com a participação especial do Coral Indígena Guarani Tenonderã, grupo étnico-musical que apresenta cânticos e danças tradicionais dos indígenas Guarani Mbya. Os membros do coral vivem na Aldeia Sapukai, localizada no Bracuí, em Angra dos Reis.

Compositor, violonista e produtor cultural, Sergio Vieira trabalhou com grandes nomes da MPB. O artista também viveu na Amazônia durante cinco anos com o povo indígena Parakanã, realizando um trabalho de fusão do dialeto indígena com ritmos da MPB, que foi adaptado à época para a escola indígena. Foi produtor cultural do Sesc Rio entre 1996 e 2003 na Unidade Barra Mansa, onde implantou projetos culturais nas áreas de: música, teatro, dança, artes visuais, literatura e sustentabilidade.

O Coral Guarani Tenonderã já se apresentou com Gilberto Gil, Lenine, DJ, DJ Man, Elza Soares e B’Negão num projeto pela demarcação das terras indígenas. Participaram, há pouco tempo, do álbum “Demarcação Já” com artistas como: Chico Cezar, Margareth Menezes, Djuena Tikuna, Sônia Guajajara, Gilberto Gil, Criolo, Marlui Miranda e Zeca Baleiro, entre outros.

A programação faz parte do projeto Casa da Leitura e do Conhecimento da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Secec-RJ).