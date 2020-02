Sesc Barra Mansa exibe filmes de Takeshi Kitano

Matéria publicada em 1 de fevereiro de 2020, 10:05 horas

Celebridade na televisão japonesa como apresentador, artista acumula prêmios internacionais por seu trabalho no cinema

Barra Mansa – Cineasta, comediante, pintor e romancista japonês, Takeshi Kitano é tema de uma mostra audiovisual que será exibida em fevereiro, em 14 unidades do Sesc RJ, incluindo a de Barra Mansa. A mostra reúne quatro dos seus longas-metragens produzidos na década 90: “Boiling Point”, “Fogos de artifício”, “Kids Return – de Volta às Aulas” e “Verão Feliz”.

Considerado uma celebridade em seu país, sobretudo pela sua presença como apresentador de televisão, no restante do mundo Beat Takeshi – como é conhecido – é louvado pelo seu trabalho no cinema. Recebeu diversos prêmios como ator e realizador. Entre eles estão os dos festivais de Veneza (Itália), Toronto (Canadá) e Valladolid (Espanha) e da Mostra de Cinema de São Paulo, além de uma série de outras nomeações.

Além de Barra Mansa, os filmes terão diversas sessões – todas gratuitas – nas unidades de Copacabana, Engenho de Dentro, Madureira, Ramos, Ginástico, Tijuca, Nova Iguaçu, São Gonçalo, São João de Meriti, Campos, Nova Friburgo, Petrópolis (Nogueira) e Teresópolis.

A Mostra Takeshi Kitano integra o projeto CineSesc, iniciativa do Sesc RJ que promove a circulação, difusão e o acesso a produções cinematográficas nacionais e internacionais. As obras são apresentadas nas salas de audiovisual das unidades do Sesc RJ, incentivando a fruição e o bate-papo em torno do cinema brasileiro e internacional, comercial ou independente, em um eixo educativo, artístico e cultural. As sessões são gratuitas.

Serviço

Sesc Barra Mansa: Av. Tenente José Eduardo, 560, Ano Bom

Kids Return: Dia 6/2

Boiling Point: Dia 13/2

Verão Feliz: Dia 20/2

Fogos de artifício: Dia 27/2

Horário: 19h

Sinopses

‘Boiling Point’

Dois jogadores de baseball buscam vingança com a yakuza local, responsável por atacar o seu treinador. Direção de Takeshi Kitano. Ação/Comédia. 96 min. Japão. 1990. Classificação 16 anos.

‘Fogos de Artifício’

Nishi deixa a polícia por conta de dificuldades pessoais e profissionais. Ao entrar em depressão, começa a fazer escolhas questionáveis. Direção de Takeshi Kitano. Drama/Romance. 103 min. Japão. 1997. Classificação 16 anos.

‘Kids Return – De Volta às Aulas’

Dois amigos visitam o colégio que frequentavam e recordam os seus dias de juventude. Eles eram os valentões da escola até encontrarem seu caminho, um como boxeador, o outro como membro de uma organização criminosa. Direção de Takeshi Kitano. Drama. 107 min. Japão. 1996. Classificação 16 anos.

‘Verão Feliz’

Um jovem e inocente menino decide colocar o pé na estrada sozinho para encontrar o paradeiro de sua mãe. Logo ele encontra um improvável guardião e os dois enfrentam juntos inesperadas aventuras pelo caminho. Direção de Takeshi Kitano. Drama/Comédia. 122 min. Japão. 1999. Classificação 12 anos.