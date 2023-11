Sesc Barra Mansa recebe o espetáculo de dança 'Ou 9 ou 80' - Diário do Vale

Barra Mansa – O Sesc Barra Mansa recebe, nesta quinta-feira (16), às 19h, o premiado espetáculo “Ou 9 ou 80”, da Clarin Cia de Dança. Vencedor do Prêmio APCA, da Associação Paulista de Críticos de Artes, como melhor espetáculo de dança presencial, em 2021, a performance com bailarinos do Rio de Janeiro e de São Paulo faz uma narrativa sobre a vida cotidiana de jovens periféricos que, mesmo diante das dificuldades, encontram inspiração e motivação para adiante.

“Ou 9 ou 80” traça um paralelo ao abordar as 9 mortes de jovens em um baile funk em Paraisópolis (SP), em 2022, e os 80 tiros no carro de uma família em Guadalupe (RJ), em 2019, que resultaram na morte de um homem.

Embalado pela cultural do passinho e por letras de funk que narram suas revoltas, abismos sociais, desesperança, mas também seus anseios, sua alegria e uma imensa criatividade, o espetáculo leva ao palco do Sesc as vidas dos dançarinos das periferias dessas duas cidades.

A performance foi selecionada pelo Edital de Cultura Sesc RJ Pulsar para circulação nas unidades da instituição.

Formado por artistas com vivências na capoeira, passinho, breaking, ballet e danças brasileiras, a Clarin Cia de Dança foi criada em 2009 pelo coreógrafo maranhense Kelson Barros, que possui passagens pelo Balé Folclórico de São Paulo e o Corpo de Baile Jovem do Teatro Municipal da mesma cidade. Desde 2016, ele é coreógrafo em comissões de frente do carnaval paulista, premiado quatro vezes nessa categoria. Já teve também performances apresentadas em Washington, capital dos Estados Unidos, e na ONU, em Nova York.