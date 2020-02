Sesc Barra Mansa recebe o espetáculo ‘Jogo de Damas’ nesta sexta-feira

Matéria publicada em 13 de fevereiro de 2020, 09:08 horas

Barra Mansa – Depois dos projetos Trilogia da Guerra (com “O Dragão”, “Kabul” e “Histórias de Família”) e África em Nós (com “Salina – A Última Vértebra” e “Os Cadernos de Kindzu”), a companhia Amok Teatro, do Rio de Janeiro, abriu em 2019 uma nova etapa de trabalho tendo como tema o universo feminino. Foi com o espetáculo “Jogo de Damas”, que o Sesc Barra Mansa recebe nesta sexta-feira, dia 14, às 19h30.

Com direção de Ana Teixeira e Stephane Brodt, “Jogo de Damas” é resultado de uma pesquisa iniciada em 2018 pelos atores Stephane Brodt e Gustavo Damasceno sobre os personagens femininos do “Ricardo III”, de Shakespeare. Um estudo sobre mulheres solitárias, repletas de medos e rancores, enquanto o mundo agoniza ao redor. Para a montagem do “Jogo de Damas”, os atores confrontaram esse estudo com obra “Fim de Jogo”, de Samuel Beckett.

O espetáculo coloca em cena duas velhas senhoras envolvidas em um complexo jogo de relações. Mulheres assustadas e solitárias em um mundo apocalíptico. Emma e Clara são idosas reclusas que sofrem com a escassez de alimentos, remédios, sonhos e ideais. Suas vidas estão recolhidas em um espaço fechado, onde se alimenta um jogo intenso de amor, dominação e medo.

Nos espetáculos do Amok Teatro a música, ao vivo ou gravada, é indissociável da narrativa e da ação dramática. Em “Jogo de Damas” não é diferente. O Amok mergulha no universo musical do compositor estoniano Arvo Pär e suas sonoridades melancólicas para acompanhar o drama dessas velhas em busca de um sentido para a vida.

A obra é um ensaio sobre a solidão e o enigma da condição humana face à finitude do corpo, do mundo e da vida. Os diretores convidam o público a debruçar-se sobre essas questões a partir dos vínculos e das relações de intimidade, movidos por uma espécie de nostalgia do humano

Sobre o Amok Teatro

Dirigido por Ana Teixeira e Stephane Brodt, o Amok Teatro caracteriza-se pela dedicação a um processo contínuo de pesquisa sobre a arte do ator e as possibilidades de encenação. Desde sua fundação em 1998, o grupo tem recebido por seus espetáculos diversos prêmios do teatro e um grande reconhecimento da crítica e do público nacional e internacional, sendo considerada hoje, uma das companhias de maior prestígio da cena carioca contemporânea.

Os processos de criação e formação estão profundamente ligados nos trabalhos do Amok Teatro. Com mais de 30 anos de experiência pedagógica nas artes cênicas os diretores Ana Teixeira e Stephane Brodt desenvolveram uma metodologia de trabalho que se tornou referência para a formação de atores no Brasil e no exterior.

Serviço

‘Jogo de Damas’

Sesc Barra Mansa: Av. Tenente José Eduardo, 560 – Ano Bom, Barra Mansa

Dia 14/2/2020 às 19h30

Ingressos: R$ 10 (público em geral), R$ 5 (meia), grátis (associados Sesc)

Classificação indicativa: 14 anos