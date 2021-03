Sesc Paraty apresenta live sobre máscaras populares

Matéria publicada em 30 de março de 2021, 14:45 horas

Três pesquisadores da cultura brasileira se unem em um diálogo sobre esse elemento da tradição popular

Paraty – Como se dá a presença das máscaras na cultura popular brasileira? A partir dessa pergunta, o Sesc Paraty proporciona uma viagem por manifestações da cultura popular, com o projeto ‘A presença da máscara nas festas populares brasileiras – um passeio fotográfico com Ratão Diniz’. Esse trabalho integra a programação do Maré das Artes 2021.

A viagem pelas imagens de festas populares brasileiras e suas máscaras começa nesta terça-feira, dia 30 de março, às 19h, em uma live com o fotógrafo Ratão Diniz e participação do pesquisador, historiador e escritor Luiz Antonio Simas, e do jornalista e cientista social Dante Gastaldoni. A conversa será transmitida no canal do Youtube do Sesc Paraty.

Há mais de dez anos, Diniz se dedica ao registro fotográfico de festas populares. Seu arquivo de imagens permite uma imersão na cultura popular e o resgate de tradições que, nos centros urbanos, parecem esquecidas, como as Folias de Reis.

“No ano de 2009 dei início à documentação fotográfica de manifestação popular que fizeram parte da minha infância, como os Bate-bola, um carnaval único do subúrbio carioca, e Folia de Reis, que tive a oportunidade de fotografar na favela Santa Marta, zona sul do Rio de Janeiro. Foi pura nostalgia reencontrar com esses festejos e ver como pulsa em seus territórios”, conta.

Na live, os pesquisadores apresentarão um bate-papo histórico-antropológico sobre o uso da máscara na cultura brasileira. O assunto segue numa sequência de vídeos publicados no canal do Youtube do Sesc Paraty, com diálogos entre Diniz e mestres e representantes da cultura popular.

Sobre o fotógrafo

Ratão Diniz é fotógrafo formado pela Escola de Fotógrafos Populares e até o ano de 2014 foi integrante da agência Imagens do Povo, fundada na favela da Maré pelo fotodocumentarista João Roberto Ripper. Originário da Maré, vive atualmente em Pitimbu, no litoral sul da Paraíba, e tem se consolidado como um dos mais importantes fotodocumentaristas do Brasil, com um trabalho que transita entre os grafiteiros, as favelas e a cultura popular.

Temas e cronograma

A live será realizada no dia 30 de março, às 19h. Os vídeos serão publicados na primeira semana de abril, nas seguintes datas:

05 de abril: Santos Reis – Folia Penitentes do Santa Marta, com Mestre Palhaço Juninho

06 de abril: Deixa as crianças “brincar” – Bate-bola, com Andra Maturana e Fabiano Lima

07 de abril: Reisado do Cariri – Caretas de Potengi, com Mestre Antônio Luiz e Jefferson Bob

08 de abril: A Festa do Boi de Máscaras em São Caetano de Odivelas, Pará, com Rondi Palha, coordenador do Boi Faceiro

09 de abril: Da Lama ao Bloco – Bloco da Lama de Paraty, com Marcelo Assis, um dos fundadores do bloco

