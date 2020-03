Sete artesãos de Barra Mansa são selecionados para participarem da 14ª Rio Artes Manuais

Matéria publicada em 12 de março de 2020, 09:03 horas

Barra Mansa – A prefeitura de Barra Mansa reuniu na manhã de ontem (11) os sete artesãos municipais selecionados para participarem da 14ª Rio Artes Manuais, no Centro de Convenções Sul América, no Rio de Janeiro. O evento acontecerá entre os dias 18 e 22 deste mês, com a expectativa de um público que pode chegar a 40 mil pessoas. Ao todo, 92 municípios do estado participarão da iniciativa que visa expandir o trabalho dos profissionais, além de incentivar a economia criativa, com palestras e oficinas sobre a arte manual.

O evento é considerado a principal feira de capacitação em artesanato do país e esse ano traz o tema “Conexões”, com o objetivo de promover a conexão do artesanato ao digital através de negócios.

A gerente de Turismo de Barra Mansa, Bhella dos Santos, contou que o município possui cerca de 300 artesãos cadastrados nos mais diversos segmentos e que durante a feira terão a oportunidade de garantir um maior conhecimento e lucratividade.

– Pelo terceiro ano consecutivo, o município participa deste evento que tem se tornado um divisor de águas na vida desses artesãos. O apoio e incentivo do prefeito Rodrigo Drable permitirá que os profissionais participem deste grande evento. A nossa expectativa é de expor os produtos confeccionados pelos nossos artistas e voltar com mais conhecimento e técnicas para aplicar nas peças produzidas na cidade – expressou a gerente.

A aposentada Maria de Fátima Cabral tem o artesanato presente em sua vida desde a infância. Para ela, o que anteriormente era um hobbie, tornou-se um meio de complementar sua renda mensal. “Participar de eventos como o Rio Artes Manuais garante a nós mais conhecimento e técnicas de confecção dos nossos produtos. O artesanato e o incentivo de sua prática é um meio de fazer com que nós estejamos mais ativos e presentes na sociedade. A expectativa para a feira é sempre positiva, pois lá aprendemos com as oficinas e também faturamos com as vendas”, ressaltou a senhora.

Pela primeira vez o artesão Igor Polandrini participa da feira e ele falou sobre a expectativa.

– Barra Mansa tem incentivado o artesanato na cidade. Há dez anos eu trabalho com a confecção de barcos e neste período que estou cadastrado na prefeitura e participando das feiras, notei que meu produto está muito mais valorizado e, consequentemente, a renda mensal tem tido um aumento – concluiu Igor.