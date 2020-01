Setur-RJ lança edital para criação de seis representações turísticas no exterior

Matéria publicada em 14 de janeiro de 2020, 18:30 horas

Rio – Com o objetivo de aumentar o fluxo emissivo de turistas para o Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Turismo do Rio lançou um edital de concorrência, com a finalidade de montar seis unidades de promoção do turismo do Estado. As propostas poderão ser entregues até às 10h, do dia 10 de fevereiro, na sede da Setur-RJ.

Para Otavio Leite, secretário de estado de Turismo, será uma ação essencial para aumentar o fluxo de turistas oriundos do exterior.

– As seis representações vão trabalhar junto ao mercado local emissivo, visando aumentar o fluxo de visitantes para o Rio de Janeiro. Estamos avançando com a certeza de que esta medida vai ampliar e diversificar a presença dos produtos turísticos do Estado em outros países.

Além da articulação e promoção do turismo do RJ, nos mercados emissivos internacionais, os vencedores da concorrência terão a missão de ampliar e diversificar a presença dos produtos turísticos do Estado em outros países. Os representantes vão atuar também no levantamento e obtenção de dados a fim de subsidiar o planejamento estratégico de inteligência comercial. A meta é aumentar consideravelmente o fluxo turístico para o Rio de Janeiro.

Segundo o edital serão duas representações na América Latina, sendo uma com base em Buenos Aires (área de abrangência Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai) e outra em Bogotá (visando Colômbia, Peru, Bolívia e México) e duas direcionadas ao mercado americano, constando uma em Nova York (Estados Unidos Costa Leste e Canadá) e a segunda em Los Angeles (Estados Unidos Costa Oeste). As duas últimas unidades, focando o mercado europeu, ainda sem base definida, atenderão o Reino Unido, Alemanha, França, Espanha, Portugal e Itália.

O edital está disponível no link (https://bit.ly/35Y32el), para esclarecimentos de dúvidas basta enviar e-mail para (rodrigofolly@setur.rj.gov.br) ou através dos telefones: (21) 3803-9366 ou (21) 3803-9353. A Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro está localizada na Rua Buenos Aires, nº 309, Centro.