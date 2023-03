“Shazam! Fúria dos Deuses” tem data de pré-estreia no Cine Araújo, em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de março de 2023, 16:21 horas



Volta Redonda – A pré-estreia do filme “Shazam! Fúria dos Deuses”, foi anunciada para o cinema Cine Araújo, no Multiplex do Shopping Park Sul, em Volta Redonda. As exibições irão começar no dia 15 de março, com sessões a partir das 18h, e estreia entre os dias 16 a 22. O longa-metragem já possuí pré-venda disponível no site ou app da Ingresso.com, ou nas bilheterias e terminais de autoatendimento dos cinemas Cine Araújo.

Sinopse

A continuação do primeiro filme da franquia acompanhará as aventuras do adolescente Billy Baston (Asher Angel), que, com apenas um grito “SHAZAM!”, transforma-se no seu alter ego, o super-herói Shazam (Zachary Levi). Nessa nova aventura, Billy, junto com sua família, será responsável por proteger o mundo da fúria das vilãs Filhas de Atlas, que chegam à Terra com a missão de recuperar a magia Shazam, roubada deles anos atrás. O trio de deusas antigas será a principal ameaça da humanidade dentro da trama e já desperta a atenção dos fãs leitores de quadrinho.