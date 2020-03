Sider Shopping apresenta ‘Mulher 360 o seu equilíbrio’ neste dia 8 de março

Matéria publicada em 6 de março de 2020, 17:30 horas

Volta Redonda – Em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, neste domingo, dia 8, às 15h, no terceiro piso, em parceria com a master coach Tatiana Mello, o Sider Shopping apresenta um evento muito especial, voltado exclusivamente para mulheres de todas as idades. Com entrada gratuita, o evento “Mulher 360 o seu equilíbrio” irá falar sobre diversos temas ligados ao dia a dia da mulher, entre eles equilíbrio na vida pessoal, profissional e social. Será um momento para mulheres que estão em busca de desenvolvimento pessoal e profissional, que desejam vencer medos e traumas que a impedem de prosseguir e para mulheres que desejam realizar mais nas diferentes áreas da vida.

Tatiana Mello é por formação publicitária. Atua há mais de dez anos no mercado de comunicação, marketing e gestão de pessoas e trabalha há três anos em desenvolvimento de pessoas com o coaching. Através de sua paixão, ajuda pessoas e negócios a se posicionarem no mercado digital, a conquistarem sonhos e metas desafiadoras por intermédio da metodologia do Coaching Integral Sistêmico.

Serviço

Um bate papo descontraído com a master coach Tatiana Mello, com o tema ‘Mulher 360 o seu equilíbrio’

Data: 08/03/2020 – Domingo

Horário: 15h

Local: 3º piso – Sider Shopping

Entrada gratuita

Vagas limitadas

Inscrições: mulher360.eventbrite.com.br