Sider Shopping apresenta nesta quinta-feira uma live com a cantora Karen Silva, participante do The Voice Kids

Matéria publicada em 9 de abril de 2020, 15:59 horas

Volta Redonda – Dando continuidade a programação da série de lives no Instagram, o Sider Shopping promove nesta quinta, dia 9, às 16h, uma apresentação musical com a talentosa cantora Karen Silva, de Volta Redonda, participante do The Voice Kids.

Com o objetivo de incentivar o público a ficar em casa para prevenção à pandemia do novo coronavírus, o Sider Shopping busca cada vez mais aumentar a interatividade nas redes sociais. Na sexta-feira, dia 10, às 16h, André Takeo, do salão Camarim, também fará uma live com dicas de tratamentos capilares.

– Essa foi uma forma que encontramos de trazer mais alegria e informação para todos nesse momento de dificuldade – explicou o superintendente do Sider, Tiago Gama.

O Sider Shopping continua seguindo todas as orientações dos órgãos públicos, sempre com o intuito de preservar o bem-estar de colaboradores, clientes e lojistas.