Sider Shopping trará princesas mais amadas neste domingo

Volta Redonda – O Sider Shopping trará, neste domingo (3), as 14 e 17 horas, o Show das Princesas, uma apresentação musical inédita na região que conta a história das princesas mais amadas de todos os tempos: Moana, Tiana, Jasmine e as irmãs Anna e Elsa. A entrada é gratuita, classificação livre e o show acontece no sub solo.

O espetáculo mostra que cada uma das personagens é diferente, mas todas elas são determinadas e sonhadoras. As princesas realizam performances musicais surpreendentes que encantarão a todos, ensinando que suas histórias e seu poder de realizar seus sonhos.

Segundo a coordenadora de marketing do Sider Shopping, Patrícia Macedo, é um programa imperdível para toda a família.

“O tema deste pocket show é um sucesso que atravessa gerações e foi escolhido através de votação em nosso Instagram. Acreditamos que muitas famílias virão ao Sider para assistir ao espetáculo, por isso, teremos duas sessões para garantir maior conforto.”