Stand up comedy ‘De: Cambota | Para: Fabiano’ será apresentado dia 9 de fevereiro no Teatro Gacemss 1

Matéria publicada em 2 de fevereiro de 2020, 11:40 horas

Volta Redonda – Após rodar o Brasil com o aclamado espetáculo “Viver Envelhece”, Cambota dialoga com seu passado adolescente no novo show “De: Cambota | Para: Fabiano”.

Além de veterano na comédia stand up, o apresentador do fenômeno televisivo “A Culpa é do Cabral” apresenta novas passagens hilárias da sua vida, fazendo um paralelo com o passado distante e pouco promissor. A consagrada habilidade em fazer comédia de maneira simples fica ainda mais clara neste quinto show solo do humorista que, desde os primórdios como vocalista da banda Pedra Letícia, agrega espectadores de todas as idades e tribos.

Serviço

Stand up comedy ‘De: Cambota | Para: Fabiano’

Dia: 9 de fevereiro (domingo)

Horário: 19h30

Local: Teatro Gacemss 1, Vila Santa Cecília – Volta Redonda

Classificação: 14 anos

Informações: (24) 3343-3033