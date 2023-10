Sucesso de público: Fita já tem três espetáculos esgotados

A Festa Internacional de Teatro de Angra (Fita) só começará na próxima sexta-feira, dia 13 de outubro, mas já tem todas as cadeiras ocupadas! A Fita é uma realização da Diga Sim Produções. O evento tem patrocínio da ENEL Distribuição Rio, do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Eventos da Prefeitura de Angra dos Reis, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

O primeiro deles é “Paulinho Serra em Pedaços”, onde o humorista do seriado “Vai que cola” encena um stand-up divertidíssimo. No espetáculo, o ator fala de sua infância em Bangú, do começo da carreira artística até a afirmação como um dos grandes nomes do humor nacional, e surpreende em improvisos com a plateia.

Outro sucesso de vendas é “A falecida”, com a estrela Camila Morgado, primeiro espetáculo da Fita. A peça conta a história de Zulmira, uma mulher tuberculosa e frustrada, que sonha em ter um enterro cheio de luxo e pompa. Um pouco antes de morrer ela pede a seu marido, que está desempregado e gasta todo o dinheiro com apostas, procurar o milionário Pimentel. O desfecho é surpreendente.

O terceiro espetáculo com os ingressos esgotados é “Vocês Foram maravilhosos”, com o engracadissimo Marcos Veras. Escrito pelo próprio ator durante a pandemia, o espetáculo mistura comédia stand-up com curiosidades de bastidores e histórias inusitadas de sua vida. Passando por uma “sessão de terapia”, o ator conta, sempre de maneira leve e bem-humorada, por exemplo, como as mortes de seu pai e de sua irmã mudaram seu jeito de ver a vida, e como foi a sua primeira vez.

Todos os espetáculos serão exibidos na Tenda, montada no Cais Santa Luzia.

Sobre a Fita

As apresentações dos espetáculos selecionados vão acontecer em dois espaços. Um deles é a já tradicional tenda, que este ano terá capacidade para 700 espectadores, e o Teatro Municipal, com capacidade para 210 espectadores.

A edição deste ano terá quatro categorias: Mostra de Sucessos, que ocupará a tenda, no Cais Santa Luzia; Sessão Cult, com espetáculos intimistas ou experimentais, apresentados no teatro; a Sessão Comédia, com apresentações de humor que acontecerão na tenda, após as apresentações principais, e, por fim, a já tradicional Fitinha, com produções infantis distribuídas entre os dois espaços do evento.

Os ingressos

Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla (sympla.com.br).

E nos seguintes locais: