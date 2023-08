Teatro Gacemss apresenta espetáculo Eu Te Amo

Volta Redonda – A peça Eu te amo, texto antológico do cineasta Arnaldo Jabor, chega a Volta Redonda, para única apresentação no Teatro Gacemss, neste sábado (2), às 20 horas. A obra que ganhou versão premiada no cinema, é encenada nos palcos pelos atores Juliana Martins e Sérgio Marone.

Os Ingressos estão a venda em https://www.ingressodigital.com/ ou na secretaria do Gacemss em valores de R$ 35.00 a R$ 90.00.

O espetáculo conta com três diretores – Rosane Svartman, Lírio Ferreira e Léo Gama, que atuam também no audiovisual. A direção em conjunto traz elementos que transformam em um grande plano sequência, como um filme que se monta a cada dia no palco, no tempo, no ritmo dos atores e com a presença do público.

O texto que deu origem ao filme em 1981 foi adaptado para o teatro pelo próprio autor. O espetáculo conta a história de um casal – Paulo e Maria que se conheceram pela internet, dois desiludidos pela vida. Decepcionados com as relações amorosas e profissionais, eles se encontram e se apaixonam enquanto criam personagens de si mesmos.

A narrativa é fundamentada na fantasia romântica que envolve o desejo e a paixão, com a fronteira entre verdade e mentira, ficção e realidade, que é, praticamente o espírito contemporâneo.

A montagem que aborda sentimentos como a atração, o entusiasmo, a volúpia e o abandono afetivo, tem também uma pitada de humor que permeia o texto com tenuidade pelo universo das emoções.

Sobre os artistas

Juliana Martins, estreou em 1985 na novela A Gata Comeu, na TV Globo com direção de Herval Rossano. Na mesma emissora participou de diversas produções, como Geração Brasil, Cheias de charme, Belíssima, Zazá, Vamp, entre outras. No GNT atuou em Copa Hotel, Questão de família, As Canalhas e Os homens são de Marte. Na Record atuou nas novelas Caminhos do Coração e Jesus. No teatro seus trabalhos recentes foram O Lago dos Cisnes, Cenas de um casamento e Eu Te Amo.

Sérgio Marone estreou na TV em 2000 e participou de novelas na TV Globo como “O clone”, “Cobras e lagartos” , “Caras e bocas”, entre outras. Participou das séries “As canalhas” – GNT, “O negócio” – HBO e “Por isso sou vingativa” – Multishow. No teatro integrou os espetáculos “Segredos que só os homens têm”, “O santo parto”- 5 indicações ao prêmio Shell, “Escravas do amor” – duas indicações ao Prêmio Shell e outras peças. No cinema atuou em “O dono do mar”, “Sonhos e desejos” – vencedor de dois Prêmios no Festival de Gramado e outras produções.