Teatro Gacemss já está com a sua programação pronta para os próximos meses

Matéria publicada em 27 de abril de 2022, 15:30 horas

Volta Redonda- O Gacemss preparou uma programação especial de Teatro, Música e Stand up para os próximos meses direcionada especialmente para aquele público que gosta de teatro e de bons espetáculos.

Espetáculo “Lisbela e o Prisioneiro”

Cia Arte in Foco

Dia 30 de abril (sábado)

20h

Teatro GACEMSS 1

Classificação: 12 anos

Lisbela, jovem sonhadora que adora cinema se encanta por Leléu, um esperto conquistador, artista de circo. Quem não gostou nada disso foi o Tenente, pai da moça, que tratou logo de mandar prender o sorrateiro rapaz. O motivo? Desonrar jovens donzelas.

No meio dessa confusão o rapaz não vê outra saída a não ser fugir, porém seu coração foi arrebatado pela moça, voltando para cidade descobre que ela está de casamento marcado com Dr. Noêmio.

Em meio a tantas confusões ainda aparece um matador que jurou vingança contra Leléu por ter se envolvido com sua irmã no passado.

Uma trama de amor e ódio que se passa na cidade de Coripós e que mais parece um verdadeiro filme de Hollywood.

Ingressos: Venda na Cia Arte in Foco e na Secretaria do GACEMSS

Afonso Padilha – Show Solo

Mega Entretenimento

Dia 07 de maio (sábado)

19h // casa extra – 21h

Teatro GACEMSS 1

Classificação: 14 anos

Afonso Padilha, comediante, humorista, roteirista, escritor e pagodeiro. Já participou de vários festivais de Humor e é integrante do grupo 4 Amigos. Volta a rodar o Brasil, agora em seu sexto Solo. Nele, fala sobre as dificuldades, Conflitos e comparações entre as idades e gerações, sempre voltados às suas experiências pessoais.

Ingressos – Site Ingresso Digital: https://www.ingressodigital.com/evento/4677/Afonso_Padilha__Show_Solo

Espetáculo Infantil “Encanto”

Mega Entretenimento

Dia 15 de maio (domingo)

11h e 16h

Teatro GACEMSS 1

Classificação: Livre

“Sucesso nos cinemas, “Encanto” chega agora ao teatro para contar a história de Mirabel, uma menina que vive com a família numa casa mágica em Encanto. Todas as crianças da família Madrigal, meninos e meninas, recebem um poder especial — todos, menos Mirabel. O que ninguém sabe é que, mesmo sem poderes, Mirabel é a única capaz de salvar Encanto do perigo.”

Ingressos – Site Sympla

11h – https://www.sympla.com.br/evento/encanto-a-familia-madrigal-no-teatro-gacemss-em-volta-redonda-rj-11h/1520973

16h – https://www.sympla.com.br/evento/encanto-a-familia-madrigal-no-teatro-gacemss-em-volta-redonda-rj-16h/1520976

Show Oswaldo Montenegro “Lembrei de Nós”

Dia 20 de maio (sexta)

19h30

Teatro GACEMSS 1

Classificação: Livre

“Oswaldo se apresenta em show intimista, revezando a viola de 12, o violão de 6 e o piano. Neste espetáculo, além da música que dá título ao show e outras novas composições, como “Não há Segredo Nenhum” e “Vento Futuro”, Montenegro canta seus grandes sucessos. Estão no roteiro “Lua e Flor”, “Bandolins”, “A Lista”, “Estrelas”, “Estrada Nova” e tantas outras canções que marcaram a carreira desse artista que, com personalidade única, escreveu seu nome na história da arte brasileira.

Batendo papo com o público, atendendo a pedidos e contando casos sobre sua longa trajetória, Oswaldo transforma o momento num encontro especial entre artista e plateia. Acrescentando intimidade e emoção, o menestrel conta histórias sem pretender conclusões sobre elas, preferindo, isso sim, perguntas, como em “A Lista” (“Faça uma lista de grandes amigos / Quem você mais via há dez anos atrás / Quantos você ainda vê todo dia? / Quantos você já não encontra mais?”).”

Ingressos – Clube do Ingresso

https://www.clubedoingresso.com/evento/oswaldovoltaredonda?fbclid=IwAR1T6Pcp_rP11UruliLMuBKXjKgf5S2RR1b74aoMmbGcSJ6CtX3epAgAuLA

Espetáculo “Violetas na Janela”

ANI+ Eventos Culturais

Dia: 04 de junho (sábado)

Horário: 20h

Teatro GACEMSS 1

Classificação: 12 anos

Violetas na Janela é uma peça teatral baseada no romance espírita de mesmo nome, tendo sido escrito pelo espírito que se denomina “Patrícia” através da médium Vera Marinzeck de Carvalho. A peça foi produzida por Julio Cesar de Sá Roriz, dirigida pelo ator Guilherme Corrêa e adaptada pela atriz Ana Rosa.

Ana Rosa se motivou a montar o espetáculo após a morte da filha, Ana Luísa, que tinha a mesma idade de Patrícia (protagonista de Violetas na Janela) e faleceu após um atropelamento na praia de Botafogo, no Rio de Janeiro. Na época, o livro espírita foi um consolo para a atriz. O livro foi enviado por três pessoas, uma delas, o produtor Júlio Cesar de Sá Roriz, que também é escritor e palestrante espírita.

Ingressos – Sympla

https://www.sympla.com.br/espetaculo-violetas-na-janela—04-de-junho-de-2022-as-20h__1550177

Bruna Louise – Novo Show

Mega Entretenimento

Dia 18 de junho (sábado)

20h30

Teatro GACEMSS 1

Classificação: 14 anos

Bruna Louise é um dos principais destaques da comédia stand-up no Brasil. Suas piadas audaciosas com fortes doses de acidez a fizeram conquistar um grande número de seguidores nas redes sociais. Em um mercado dominado pelos homens, Bruna construiu seu próprio espaço. Com seus números expressivos, mais de 3 milhões de inscritos em seu canal no Youtube e mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, Bruna Louise se consagrou como um dos maiores nomes do stand-up nacional.

Em seu novo show, Bruna Louise segue o seu propósito de fazer a plateia gargalhar, mas também empoderando e combatendo os preconceitos, julgamentos e escolhas que tentam fazer por ela. O objetivo da comediante é, cada vez mais, fazer o público deixar o teatro com a cabeça pensativa e a barriga doendo de tanto rir.

Ingressos – Site Ingresso Digital: https://www.ingressodigital.com/evento/4635/Bruna_Louise__Novo_Show

* quem comprou o ingresso para a apresentação em 2020 informamos que ele continua valendo para esta apresentação

Gato Galáctico Show

Mega Entretenimento

Dia 25 de junho (sábado)

Horários: 11h e 16h

Local: Teatro GACEMSS 1

Classificação: Livre

Ronaldo Souza, conhecido como o Gato Galáctico, é um sucesso na internet. Há 09 anos sendo uma referência e inspiração para mais de 16 milhões de fãs no YouTube, ele mescla arte, dramaturgia, desafios espontâneos e muita música. Um artista múltiplo que construiu uma verdadeira Galáxia ao redor do si, com personagens adorados como Cueio, Pudim, os Prismágicos e Desnecessauro. Agora, pela primeira vez, o público que o acompanha há 9 anos, terá um grande presente: um show ao vivo, com músicas inéditas e participações mais que especiais. O Gato Galáctico Show é mais que uma apresentação, é uma experiência transmídia que aproxima fãs com seu ídolo, trazendo lições valiosas sobre amizade, coragem e criatividade.

Ingressos – Site Ingressos Digital:

https://www.ingressodigital.com/evento/4723/Gato_Galactico

Teatro GACEMSS

Rua 14 número 315 – Vila Santa Cecília – Volta Redonda

Whatsapp GACEMSS – (24) 98834-2587

Secretaria Administrativa – (24) 98834-2586

E-mails:

[email protected]

[email protected]