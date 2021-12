Teatro Gacemss será reaberto com a peça ‘Quer TC? – Uma Comédia Virtual’

Matéria publicada em 1 de dezembro de 2021, 17:32 horas

Volta Redonda – O Teatro Gacemss 1, em Volta Redonda, será reaberto no dia 7 de dezembro com a peça ‘Quer TC? – Uma Comédia Virtual’, com sessões às 15h e 20h.

Trata-se de uma peça teatral cômica e contemporânea passada em uma sala de bate-papo virtual onde 4 pessoas falam de seus problemas de relacionamento. Nas conversas são discutidas as relações familiares em geral, abordando vários temas como traição, ciúmes, paqueras nada convencionais, a intimidade entre casais dentro de quatro paredes, utilizando para isto uma linguagem moderna que mescla cenas reais com situações virtuais.

Ficha Técnica

Texto: Maciel Tavares

Direção: Silvia Carvalho

Elenco: Diogo Venturieri, Fernanda Studart, Gabriela Alice, Rodrigo Amem

Iluminador: Eudasio de Castro

Sonoplasta: Fael Velloso

Produção Executiva: Leandro Guerra

Diretor de Produção: Alexandre Almassy

Serviço

Espetáculo: “Quer TC? – Uma Comédia Virtual”

Dia 7 de dezembro

Local: Teatro Gacemss – Volta Redonda

Sessões: 15h e 20h

Classificação: 16 anos

Promoção: Todos pagam meia – R$ 20,00 (vinte reais)

* Entrada somente com uso de máscara e com a apresentação, na portaria, de comprovante de vacinação e da identidade