Teatro Gacemss terá show do artista Oswaldo Montenegro em dois horários nesta sexta-feira

Matéria publicada em 17 de maio de 2022, 17:44 horas

Volta Redonda- Em um show intimista, revezando a viola de 12, o violão de 6 e o piano, o artista Oswaldo Montenegro se apresenta no Teatro Gacemss, em Volta Redonda, no próximo dia 20, sexta-feira, às 19h30 e às 21h30 (sessão extra) com o show “Lembrei de Nós”.

Neste espetáculo, além da música que dá título ao show e outras novas composições, como “Não há Segredo Nenhum” e “Vento Futuro”, Montenegro canta seus grandes sucessos. Estão no roteiro “Lua e Flor”, “Bandolins”, “A Lista”, “Estrelas”, “Estrada Nova” e tantas outras canções que marcaram a carreira desse artista que, com personalidade única, escreveu seu nome na história da arte brasileira.

Batendo papo com o público, atendendo a pedidos e contando casos sobre sua longa trajetória, Oswaldo transforma o momento num encontro especial entre artista e plateia.

Acrescentando intimidade e emoção, o menestrel conta histórias sem pretender conclusões sobre elas, preferindo, isso sim, perguntas, como em “A Lista” (“Faça uma lista de grandes amigos / Quem você mais via há dez anos atrás / Quantos você ainda vê todo dia? / Quantos você já não encontra mais?”).”