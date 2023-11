Teatro Sesc Rosinha de Valença recebe palestra e musical que homenageia Nelson Gonçalves - Diário do Vale

Valença – O Teatro Sesc Rosinha de Valença vai receber, nesta quinta-feira (16), às 15h, uma palestra do professor e assessor de Educação do Sesc RJ Gabriel Chalita e a apresentação do musical “Nelson Gonçalves – O amor e o tempo”. O evento gratuito é direcionado a educadores do município. As inscrições para a retirada de ingressos devem ser realizadas pelo link https://linklist.bio/rhpe9kyebo

Na palestra, Chalita falará sobre a importância da afetividade nas relações. O evento integra um circuito de apresentações, promovidas pela área de Educação do Sesc RJ em diversas unidades da instituição. A palestra e o espetáculo já foram apresentados em São João de Meriti, Barra Mansa, Petrópolis, Rio de Janeiro e Niterói.

Criado em 2019 por Chalita, o espetáculo musical “Nelson Gonçalves – O amor e o tempo” resgata a emoção e as mensagens de esperança e superação presentes na história e no repertório do cantor, a partir de um casal que vive um conflito constante entre o amor (a emoção) e o tempo (a razão). Com direção de Tânia Nardini, o musical apresenta 33 canções interpretadas pelos protagonistas: o produtor, idealizador da peça e ator Guilherme Logullo, e a atriz e cantora Jullie. A direção musical é de Tony Lucchesi, a cenografia de Doris Rollemberg e os figurinos de Fause Haten.

Indicado ao Prêmio Bibi Ferreira, o espetáculo tem um repertório repleto de clássicos eternizados pela voz poderosa de Nelson – entre eles, “Naquela mesa” (de Sérgio Bittencourt), “A volta do boêmio” (de Adelino Moreira) e “Chão de estrelas” (de Sílvio Caldas e Orestes Barbosa). Nelson Gonçalves, um dos maiores vendedores de discos do país, morreu em 1998, aos 78 anos.