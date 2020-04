Mestre de cerimônias Tégno Leonardo estreia canal no YouTube no próximo dia 4 de maio

Matéria publicada em 28 de abril de 2020, 15:40 horas

Volta Redonda – O mestre de cerimônias voltarredondense Tégno Leonardo estreia no próximo dia 4 de maio, às 20h, o “Canal do Mestre”, no YouTube.

Segundo ele, o canal foi criado com o intuito de discutir problemas referentes ao meio de eventos. “Muito mais que dar dicas sobre profissionais e serviços, o canal prioriza resolver questões que são comentadas em nosso meio e jamais solucionadas”.

De acordo com o mestre de cerimônias, o objetivo principal não é fazer “propaganda” de profissionais, e sim, entender suas opiniões sobre determinado tema para chegar a um denominador comum.

– O canal será apresentado por mim e terá atualização quinzenal – disse.

Serviço

https://www.youtube.com/channel/UCgopJjXtTXvVoEEMIZHc3fQ?view_as=subscriber