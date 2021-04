Matéria publicada em 1 de abril de 2021, 15:27 horas

Sul Fluminense – Uma delegada de polícia encontra provas que ligam um famoso ator ao desaparecimento de uma atriz iniciante. Juntamente com seu advogado, o ator, Luca dos Santos terá que prestar depoimento na delegacia de polícia e ser capaz de provar que dentro da investigação do crime, nem tudo é o que parece ser.

Após as temporadas de sucesso em Volta Redonda e Barra mansa, o espetáculo “Você tem o direito de permanecer calado”, estará disponível de forma online e gratuita por três meses nas plataformas digitais. A peça foi contemplada pelo Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc e poderá ser assistida, em sua íntegra, através de acesso a um link especialmente criado para levar o espetáculo aos espectadores de todo o Brasil.

O projeto acaba unindo o teatro ao audiovisual, uma vez que a será disponibilizado em vídeo. O vídeo da peça foi rodado com câmeras e lentes de cinema e padrão internacional de audiovisual. Dessa maneira traz ao espectador uma experiência única, onde mescla o teatro ao audiovisual, com qualidade e eficiência. O que é muito importante para os realizadores.

A peça

A peça se passa em uma delegacia de polícia, mais especificamente numa sala de interrogatório. Em cena uma delegada, um advogado e o acusado. A trama gira em torno de Luca, ator de sucesso que é suspeito de ser responsável pelo desaparecimento de uma jovem atriz iniciante. Junto a seu advogado, ele terá que prestar depoimento na delegacia de polícia. Alegando ser inocente das acusações, Luca e seu advogado terão que provar a delegada de polícia que tudo não passa de um grande mal-entendido.

Em um espetáculo cheio de reviravoltas, teorias conspiratórias e ritmo acelerado, o espectador irá acompanhar a investigação de um crime e as consequências do mesmo.

Com um texto galgado na interpretação dos artistas, o espectador pode esperar grandes momentos de suspense e ação em uma trama que não subestima inteligência do mesmo.

Para o autor e diretor Arthur Vinciprova esse é um espetáculo com uma pegada de filme policial. ” Sou fã de filmes policiais e acredito ser um tema pouco explorado no teatro. Uma investigação criminal juntamente com um interrogatório policial abre um leque de possibilidades para que o artista possa ter grandes momentos no palco. E quem ganha com tudo isso é o espectador”.

O espetáculo tem ritmo ágil e clima noir. “O poder da peça se encontra na interpretação dos artistas. E na forma como estão entregues ao espetáculo e a trama do mesmo. Isso passa uma grande sensação de veracidade ao espectador”, finaliza Vinciprova.

Ficha Técnica

Dramaturgia e Direção – Arthur Vinciprova

Elenco – Luciene Martes, Marcelo Bravo e Arthur Vinciprova

Cenografia, Iluminação, Figurinos e Objetos Cênicos – Cia. de Teatro pé Direito

Fotos de Divulgação – Priscila Nichelli

Assistente de Produção e Técnico de Som e Luz – Marcelo Ribeiro

Produção – Venkon Produções

Serviço

Linguagem: teatro / audiovisual

Data: 1 de abril a 30 de junho

Dia da semana e horários: disponível todos os dias da semana

Duração: 60 minutos

Classificação etária: 14 anos

Link de acesso: https://www.youtube.com/watch?v=56_dZFGw9OM