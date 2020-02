Terceira edição do Abraão Beer será realizada neste fim de semana na Ilha Grande

Matéria publicada em 4 de fevereiro de 2020, 19:45 horas

Costa Verde – Em sua terceira edição, o Abraão Beer, um festival já esperado por turistas e amantes das boas cervejas, tem data marcada e programação garantida. Com a confirmação da presença de 10 cervejarias artesanais, gastronomia de rua e shows durante todos os dias, a Vila do Abraão vai ficar pequena para o evento, que começa nesta sexta-feira, dia 7, e segue até domingo, dia 9, sempre a partir das 16h.

Quem fica responsável pela abertura é o grupo Road Rock que, com um repertório recheado de clássicos, fará um verdadeiro tributo à Banda Queen. No sábado (8), o palco do Abraão Beer receberá as bandas Corredor X e Capital Elétrico, que é responsável por um dos maiores tributos à Banda Aborto Elétrico, tendo, inclusive, a chancela do vocalista Dinho Ouro Preto. A banda tem uma história muito intensa dentro do cenário do rock nacional.

Encerrando a programação, no domingo (9), será a vez do sertanejo, com a banda Moda Universitária, que promete fazer um mega show com uma mistura de ritmos para encerrar mais uma edição do Abraão Beer, evento que conta com o apoio da prefeitura de Angra, por meio da TurisAngra.

Programação musical:

Sexta-feira, dia 7

Road Rock

Sábado, dia 8

Corredor X

Capital elétrico

Domingo, dia 9

Moda Universitária