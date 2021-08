Matéria publicada em 10 de agosto de 2021, 12:01 horas

Evento será realizado na Biblioteca Municipal Raul de Leoni

Volta Redonda- A cidade de Volta Redonda realizará ente os dias 18 a 29 de agosto, a terceira Mostra de Teatro de Bonecos e Formas Animadas de Volta Redonda.

De acordo com a organização do evento, a abertura do evento acontecerá no dia 18, quarta-feira, às 11h, na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, com o lançamento da Revista Comemorativa de 40 Anos da Companhia Infantocata.

De acordo com Jorge Gonzaga, coordenador Geral da Mostra e presidente da Associação Rio de Teatro de Bonecos, há 12 anos, a Cia Infantocata através de sua representante jurídica, a Sugim Artes, apresentou à Secretaria de Cultura de Volta Redonda a ideia de realizar, em 2009, um evento que valorizasse o Teatro de Bonecos na região. No escopo do projeto, apresentado com o nome pomposo de 1a Mostra de Teatro de Bonecos e Formas Animadas de Volta Redonda, já era sinalizado um dos principais objetivos do evento: se tornar um atrativo que fosse capaz de fazer parte de um roteiro cultural e turístico do Vale do Paraíba.

Segundo Jorge Gonzaga, para que esse objetivo fosse alcançado, seria necessária uma continuidade dessa Mostra por alguns anos até que a mesma ganhasse força e visibilidade o suficiente para se tornar autônoma.

No ano seguinte, em 2010, ainda perseguindo esse objetivo foi realizada a 2a edição, mas infelizmente após essa edição, a Mostra não teve a continuidade esperada.

O coordenador geral da mostra ressalta que o teatro de Bonecos é hoje um dos segmentos das artes cênicas que mais cresceu em termos de produção e inovação, tanto no Brasil como no mundo.

“Ancorados nessa força crescente, e com o surgimento de editais culturais com recursos oriundos da Lei Aldir Blanc, foi possível retomar o caminho interrompido há 11 anos, e com isso, voltar a sonhar com uma Mostra forte e vigorosa para que no futuro caminhe sozinha”, destacou.

Jorge Gonzaga lembra que uma criança para aprender a andar tem que crescer e fortalecer suas pernas, braços e músculos. “E é com esse sentimento de cuidar de uma criança pequena que abraçamos a ideia de realizar essa versão em 2021”, declarou.