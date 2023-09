Thriller sobrenatural “A Noite das Bruxas” chega ao Cine Araújo em Volta Redonda

Volta Redonda – Baseado no romance homônimo de Agatha Christie, o filme “A Noite das Bruxas” tem data de estreia marcada para dia 14 de setembro, no Cine Araújo do Shopping Park Sul. O filme será uma sequência de Assassinato no Expresso do Oriente (2017) e Morte no Nilo (2022). Com um elenco de grandes nomes como Kenneth Branagh Jamie Dornan, Tina Fey, Kelly Reilly e a vencedora do Oscar, Michelle Yeoh.

Na história dirigida e protagonizada por Kenneth Branagh, somos levados até uma Veneza pós-Segunda Guerra Mundial, onde, na véspera do Dia de Todos os Santos, o detetive Hercule Poirot é convidado para uma sessão espírita. Entretanto, um dos convidados é misteriosamente assassinado e o homem precisa resolver o mistério.

O longa-metragem tem duração de 1h43m e as vendas dos ingressos já estão disponíveis no site ou app da Ingresso.com, ou nas bilheterias e terminais de autoatendimento dos cinemas Cine Araújo.