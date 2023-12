Tierry se apresenta em Angra no dia 30 de dezembro

Angra dos Reis – Tierry vai se juntar ao time de músicos brasileiros que vai animar a maior festa já organizada em Angra dos Reis. O cantor sertanejo é a atração confirmada para se apresentar no dia 30 de dezembro, na Praia do Anil.

Outro nome confirmado é o da sertaneja Rita Moreira, que vai embalar a passagem de ano na Praia do Anil. A cantora lançou, no ano passado, a música “Vontade de te largar”, que conta com a participação do cantor Murilo Huff, um dos compositores da canção. Carioca, já abriu shows de grandes nomes como Luan Santana, Zé Neto e Cristiano e João Gomes.

Serão, ao todo, sete dias de festa totalmente gratuita. A cantora Ludmilla vai abrir a programação em 29 de dezembro; no dia seguinte acontece a apresentação de Tierry. A sertaneja Rita Moreira será a atração da noite de 31 de dezembro. Em 1º de janeiro, após a Procissão Marítima, a Praia do Anil vai receber Dilsinho e seus pagodes românticos.

Depois de uma rápida pausa, no dia 4 de janeiro acontece a noite gospel, com programação ainda a definir. Mumuzinho vai colocar geral para sambar no dia 5 de janeiro, início das festividades de aniversário de Angra dos Reis. Os Barões da Pisadinha encerram a festa com um supershow no dia 6, quando Angra completa 522 anos.

A festividade está sendo organizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Eventos, com a colaboração da Secretaria de Cultura e Patrimônio. Em breve será anunciada a programação da Vila do Abraão, na Ilha Grande, e os artistas da cidade que vão participar das festas nos outros bairros.

PROGRAMAÇÃO FIM DE ANO E ANIVERSÁRIO DE ANGRA – PRAIA DO ANIL

29 de dezembro – 23h30

Ludmilla

30 de dezembro – 23h30

Tierry

31 de dezembro – 23h30

Rita Moreira

1º de janeiro – 22h

Dilsinho

4 de janeiro

Noite gospel com atrações a confirmar

5 de janeiro – 23h30

Mumuzinho

6 de janeiro – 23h30

Barões da Pisadinha