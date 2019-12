Trabalho de Jorgete Gac está exposto em Niterói

Matéria publicada em 28 de dezembro de 2019, 09:00 horas

Mostra ‘Inquietudes’ pode ser conferida no Espaço Cultural Correios até dia 11 de janeiro de 2020

Niterói/Sul Fluminense – A artista plástica Jorgete Gac está encerrando 2019 e iniciando 2020 cheia de motivos para comemorar. Seu mais recente trabalho, a mostra “Inquietudes”, está exposta no Espaço Cultural Correios, em Niterói. Com curadoria de Lia do Rio, a exposição pode ser conferida até dia 11 de janeiro de 2020.

Segundo Jorgete, estão expostos seis trabalhos, sendo que uma das telas possui oito metros.

– Fiz especialmente para essa mostra. Já tentava há um tempo expor no Espaço Cultural Correios e, depois de uma seleção detalhada, fui escolhida. Com “Inquietudes” quero falar sobre o que o ser humano tem de bom e não vemos, em seu interior. Busco aquilo que há nos corpos em profundidade – diz, afirmando estar muito feliz em ter seu trabalho em uma galeria renomada.

Jorgete conta que “Inquietudes” se completa na hora em que o expectador o vê.

– Ao primeiro olhar é estranho, não falo de coisa bela. Mas, quando o visitante vê, ele começa a se indagar. Quero passar para as pessoas uma sensação. Fazer com que elas pensem sobre o que há dentro do ser humano – afirma, ressaltando que pretende trazer a mostra para Volta Redonda em 2020.

De acordo com a curadora Lia do Rio, a pintura se faz no interior da teia, coerentemente, na alma da tela.

– O tecido trabalha para ela. Figuras sem nitidez emergem desse mundo envolto em manchas e adquirem acentuação expressiva. Agrupam-se em um espaço indefinido, não se sabe se estão indo ou vindo – diz.

Jorgete Gac

Nascida em Três Rios, Jorgete iniciou seu percurso artístico em 1987. Participou dos grupos de pesquisa Klee, Elas e aprofundou suas pesquisas em artes com Ronaldo Auad, Clécio Penedo, Iole de Freitas e Paulo Pasta. Atualmente faz parte do ateliê da Lia, na cidade do Rio de Janeiro e do grupo de discussão e pesquisa em arte, sob a coordenação de Joanice Vigorito.

Serviço

A exposição ‘Inquietudes’ pode ser conferida no Espaço Cultural Correios até dia 11 de janeiro de 2020. A visitação é de segunda-feira a sábado, das 11h às 18h (exceto feriados). O Espaço fica na Avenida Visconde do Rio Branco, 481, Centro, Niterói. A entrada é gratuita.