Três espetáculos marcam o penúltimo dia da Fita

Angra dos Reis – O penúltimo dia da Festa Internacional de Teatro de Angra (Fita) contará com três espetáculos, neste sábado (28). Serão apresentados o musical ‘Josephine Baker, a vênus negra’, a peça ‘O cego e o louco’ e a comédia ‘Um dia de hétero’. O musical está marcado para às 19h, no Palco Enel – Tenda Estacionamento Cais de Santa Luzia, onde também será apresentada a comedia, às 23h. Já as 21, no Teatro Municipal Teophilo Massad será a vez da apresentação da peça. O festival vai até domingo (29).

O musical ‘Josephine Baker, a vênus negra’ conta vida de cantora americana que virou ícone mundial na França. A história é de uma menina negra, miscigenada, pobre, nascida em St. Louis, Missouri / EUA, num período de intensa discriminação e segregação racial, e se tornou uma das artistas mais célebres de sua época. Com sua dança selvagem e as caretas que fazia em cena, e posteriormente com seu surpreendente refinamento, tornou-se uma aclamada cantora francesa, mas sem nunca abandonar seu entusiasmo e sua voracidade em cena, valendo-se sempre do humor e do deboche para conquistar e alegrar seu público. É essa mulher e artista à frente de seu tempo que o espetáculo “Josephine Baker, a Vênus Negra”, apresenta ao público.

‘O cego e o louco’ conta uma história surpreendente entre dois irmãos. A peça narra o cotidiano de dois irmãos: Nestor, um pintor que foi acometido por uma cegueira na juventude, que o obrigou a parar de pintar e que vive sob os cuidados do taciturno e tímido Lázaro. Entre jogos de poder e de dominação, por vezes cruel, por vezes risível, essa relação começa a se desmoronar quando eles decidem convidar uma nova vizinha para uma visita, trazendo à tona os verdadeiros laços que unem os dois personagens e levando a um final surpreendente.

Na comédia ‘Um dia de hétero’, Maykon Renan leva o público às gargalhadas com histórias baseadas em fatos reais. O espetáculo é um show de humor baseado em fatos reais. O show surgiu de um encontro entre amigos héteros que se unem para levar o amigo gay à uma casa de entretenimento adulto, tentando fazê-lo saborear a fruta do pecado para transformá-lo em hétero. Será que conseguiram?

Serviço:

UM DIA DE HÉTERO

Local: Palco Enel – Tenda Estacionamento Cais de Santa Luzia – Av. Júlio Maria,0 – s/n, Angra dos Reis – Rio de Janeiro

Data e Hora: 28.10.2023 às 23h

Classificação: 16 anos

Ficha Técnica:

Texto: Maykon Renan

Direção: Sandro Rabello

Produção: Paolla Diniz

JOSEPHINE BAKER A VÊNUS NEGRA

Local: Palco Enel – Tenda Estacionamento Cais de Santa Luzia – Av. Júlio Maria, 0 – s/n, Angra dos Reis – Rio de Janeiro

Data e Hora: 28.10.2023 às 19h

Classificação: 16 anos

Ficha Técnica:

Texto: Walter Daguerre

Direção: Otavio Muller

Elenco:

Aline Deluna – Atriz

Dany Roland – Músico (bateria e percussão)

Christiano Sauer – Músico (contrabaixo violão e guitarra)

Michael Anastácio – Músico (piano e escaleta)

O CEGO E O LOUCO

Local: Teatro Municipal Teophilo Massad R. Honório Lima,1, Angra dos Reis – Rio de Janeiro

Data e Hora: 28.10.2023 às 21h

Classificação: 12 anos

Ficha Técnica:

Elenco: Alexandre Lino e Daniel Dias da Silva

Texto: Claudia Barral

Direção: Gustavo Wabner