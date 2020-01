TurisAngra participará de feira de turismo em Madri  

Matéria publicada em 13 de janeiro de 2020, 08:46 horas

Mais de 250 mil pessoas passarão pelo evento entre os dias 22 e 26 de janeiro

Angra dos Reis – A Fundação de Turismo de Angra dos Reis (TurisAngra) divulgará o município como destino turístico para aproximadamente 250 mil pessoas na 39ª edição da Feria Internacional de Turismo (Fitur), a ser realizada em Madri, na Espanha, entre os dias 22 e 26 de janeiro.

As empresas de turismo legalizadas e inscritas no Sistema de Cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor do turismo (Cadastur) podem entregar seu material para a feira até a próxima quinta-feira (16) na sede da TurisAngra. A participação da fundação consiste em uma divulgação institucional no estande da TurisRio, com o objetivo de atrair novos públicos para o município e assim movimentar a economia local.

A expectativa para a feira é alta, tendo em vista que se trata da primeira participação da TurisAngra em continente europeu. A autarquia participa frequentemente de outras feiras nacionais e internacionais, como é o caso da Feira Internacional de Turismo da América Latina (FIT), na Argentina. O turismo permanece em alta na cidade. No fim de ano, milhares de turistas desembarcaram no município. A expectativa é que esse número aumente até março, chegando a mais de 160 mil turistas e injetando mais de R$ 1 milhão na economia.