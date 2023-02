Tutuca : ‘Carnaval foi o maior e melhor dos últimos tempos’ - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de fevereiro de 2023, 21:09 horas

Rio – A Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ) divulgou nesta segunda-feira (27/02) os resultados obtidos no período do Carnaval em todo o Estado. Os dados revelam números significativos e promissores para o setor de Turismo, que mais uma vez teve recordes em ocupação hoteleira.

– Foi o maior e melhor Carnaval dos últimos tempos e estamos muito felizes com os resultados obtidos neste período. Tivemos 100% de ocupação nos hotéis de alto luxo e ficamos muito perto da capacidade máxima em diversos bairros da capital. No interior não foi diferente, com Arraial do Cabo com 100% de ocupação, Miguel Pereira com 99%, e a maioria das cidades turísticas perto de 95%. A segurança também foi um ponto importante. Segundo o Instituto de Segurança Pública (ISP), o Rio teve queda de 58% em crimes violentos no período da folia. Tudo isso somado à excelência no atendimento aos nossos turistas, mostra um cenário otimista e de grande retorno para a economia do nosso Estado – disse Gustavo Tutuca, secretário de Estado de Turismo.

A rede hoteleira teve média de 91,52% na capital e 92,65% no interior, segundo a ABIH-RJ e HotéisRIO. Entre as cidades do interior, Arraial do Cabo liderou, com 100%, seguido de perto por Miguel Pereira, com 99,30%; logo após, veio o município de Angra dos Reis, com 96,01%, seguido por Rio das Ostras (95,30%), praticamente empatado com Cabo Frio (95,20%); depois estão Armação dos Búzios (94,20%), Itatiaia/ Penedo (92,10%), Nova Friburgo (90,20%), Teresópolis (89,80%), Paraty (89,70%), Valença/ Conservatória (89,30%), Vassouras (89,20%) e Petrópolis e Macaé, empatados com 88,40%.

Carnaval mais seguro dos últimos anos

Uma das principais responsabilidades do Governo do Estado na festa foi o esquema de segurança pública, que, pela primeira vez, contou com pontos de bloqueio para revista utilizando detectores de metal nas vias de acesso ao Sambódromo. Outra novidade foi o monitoramento, com a transmissão de imagens feitas de helicópteros, drones e câmeras portáteis em tempo real para o Centro Integrado de Comando e Controle, garantindo que o folião aproveitasse com alegria e segurança.

Segundo o Instituto de Segurança Pública (ISP), diversos indicadores apresentaram queda entre sexta-feira e a Quarta-Feira de Cinzas, comparado ao Carnaval de 2020. Os números de roubos em ônibus diminuíram 87%; roubos a pedestre, 58%; os roubos de aparelho celular apresentaram 48% de redução. Os roubos de rua, que englobam a soma desses indicadores, registraram uma queda combinada de 58%.

Além disso, numa parceria inédita com a Delegacia de Atendimento ao Turista (DEAT), a Setur-RJ ajudou com o trabalho voluntário de guias de turismo bilíngues. Parte deles facilitou 1º atendimento, na delegacia, e outra esteve no estande do projeto Verão #TônoRio, no posto 4 de Copacabana, que funcionou como um posto avançado da Deat, auxiliando os turistas.

Promoção do Rio de Janeiro

Uma ação de promoção do turismo realizada no Sambódromo, blocos de rua, redes sociais, mídias diversas estimulou os viajantes a conhecerem os destinos do Estado em datas comemorativas e feriados prolongados. Reforçando a divulgação dos atrativos do RJ, o projeto Verão #tônoRio teve edições de forma fixa, em Copacabana, e outra itinerante nas cidades litorâneas (Arraial do Cabo e Cabo Frio) no período da folia.

Após quatro anos, o Rio de Janeiro voltou à posição de primeiro lugar nas plataformas de buscas por viagens. O Rio de Janeiro liderou o ranking de “Destinos com mais reservas de hospedagens compradas para o Carnaval de 2023” e “Destinos com mais passagens aéreas compradas para o Carnaval de 2023”, deixando destinos como Salvador, Recife e São Paulo para trás.