Um ano de descobertas e surpresas no espaço sideral

Matéria publicada em 13 de janeiro de 2020, 08:49 horas

Em 2019 fotografamos um buraco negro e recebemos outro visitante interestelar

O ano de 2019 foi cheio de aventuras maravilhosas no espaço sideral. Sondas espaciais atingiram os pontos extremos do nosso sistema solar. Mergulhando na atmosfera fulgurante do Sol e viajando até um planetoide distante chamado Ultima Thule. Que depois mudou de nome. Dois robôs pousaram em estranhos asteroides com formato de diamante. E vão trazer um pedaço deles para o nosso planeta. E o nosso pacato sistema solar recebeu a visita de um cometa vindo do espaço interestelar.

Talvez a imagem mais espetacular de 2019 tenha sido a foto do buraco negro gigante, que fica no centro da galáxia M87, a 53,5 milhões de anos-luz daqui. Como nada pode escapar de um buraco negro, nem a luz, o que a foto aí ao lado mostra é o Horizonte de Eventos. A fronteira entre o interior do buraco e o mundo exterior. Para conseguir essa imagem a equipe internacional de cientistas criou um telescópio virtual do tamanho do planeta Terra, formado pela união de vários telescópios reais espalhados pelo nosso planeta. E com o sucesso eles pretendem agora fotografar o Sagitário A, o buraco negro que mora no centro da nossa galáxia, a Via Láctea.

Ao tentar visualizar as fronteiras do espaço e do tempo, a equipe teve que enfrentar problemas típicos do nosso atrasado planeta. Como traficantes armados no deserto mexicano.

Além das galáxias gigantescas também ficamos conhecendo detalhes de alguns dos menores corpos celestes que andam lá em cima. Duas sondas semelhantes, a Osiris-Rex norte-americana e a Hayabusa japonesa, fizeram contato com dois asteroides com formas poliédricas. A Hayabusa usou um canhão espacial para escavar a superfície do asteroide Ryugu e está trazendo as amostras que colheu para a Terra. A Osiris-Rex americana está orbitando outro asteroide semelhante, o Bennu, e vai pousar em sua superfície ainda este ano.

A forma cúbica do Ryugu e do Bennu foi prevista em uma aventura espacial do Tio Patinhas, desenhada pelo imortal Carl Barks em 1960. Mas, o corpo celeste mais bizarro já visitado por uma sonda espacial foi o planetoide Ultima Thule, visitado no dia 1º de janeiro do ano passado pela sonda espacial New Horizons. A mesma que fez as imagens históricas de Plutão em 2015. As imagens revelam que o planetoide é formado pela união de dois corpos em forma de panqueca. E parece uma daquelas massas usadas para fazer pizzas. Depois de ser fotografado Ultima Thule mudou de nome. Os astrônomos descobriram que seu nome tinha relações com a ideologia nazista e a panqueca espacial passou a se chamar Arrokoth.

Enquanto a New Horizons passeava pelo anel de Kuiper, nas vastidões geladas além de Plutão, outra sonda, a Parker, entrava na atmosfera do Sol. A estrela da qual depende a vida na Terra. Em duas passagens em alta velocidade, por dentro do invólucro flamejante do Sol, a Parker colheu dados sobre a formação do vento solar, que afeta o campo magnético do nosso planeta. Além de receber a visita da Parker, o nosso Sol recebeu a visita de um cometa vindo do espaço interestelar. O cometa Borisov, cuja trajetória mostra que ele veio da estrela Kruger 60, uma anã vermelha que fica a 13,5 anos-luz da Terra.

O Borisov é o segundo objeto interestelar flagrado ao atravessar o nosso sistema de planetas. O primeiro foi o misterioso Oumuamua. Uma coisa em forma de charuto que passou por aqui em 2017, mudou de velocidade e foi embora, mais rápido do que qualquer uma de nossas naves espaciais. Até hoje os astrônomos não chegaram a uma conclusão do que era aquilo que passou por aqui.

O ano de 2019 também foi marcado pelos testes com a nova geração de naves tripuladas. Como a Dragon da Space X e a Starliner da Boeing. E o lançamento do projeto Artemis, que pretende colocar uma mulher na superfície da Lua em 2024. E para terminar, na última semana do ano tivemos uma notícia bombástica. A conhecida estrela gigante Betelgeuse, da constelação do Orion, pode explodir a qualquer momento.

Jorge Luiz Calife