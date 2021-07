Uma história de violência e da desigualdade no mundo

Matéria publicada em 9 de julho de 2021, 16:34 horas

Da Idade da Pedra até o século 21 a humanidade resiste a mudanças pacíficas

“Violência e a história da desigualdade”, de Walter Scheidel foi considerado um dos melhores livros do ano de 2017 pelos jornais Financial Times e Wall Street Journal. O livro defende uma tese no mínimo polêmica. Das primeiras sociedades humanas até os dias de hoje a desigualdade social só diminuiu de forma significativa com rupturas violentas em grande escala. “Sem guerras em massa, revoluções transformadoras, falência do estado ou epidemias catastróficas nunca houve nivelamento real de renda ou riqueza. Os ricos continuaram ricos ou ficaram ainda mais ricos, como aconteceu na última década.”

Scheidel acha que as camadas mais altas da sociedade sempre resistem a mudanças profundas, que não são alcançadas de modo pacífico, infelizmente. E fundamenta sua tese com uma pesquisa histórica profunda e uma grande fartura de dados. Scheidel é historiador na universidade de Stanford, nos Estados Unidos e é difícil não concordar com ele. Foi só depois da sangrenta Revolução Francesa que os antigos nobres perderam seus privilégios e a população mais pobre conseguiu escapar da miséria que dominava a Europa. No Rússia a revolução de 1917 acabou com a tirania dos czares e tentou criar uma sociedade ideal para a classe operária. Mas acabou gerando uma nova elite que se colocou acima dos demais e acumulou privilégios. O que levou ao fim da União Soviética, que também não aconteceu de modo inteiramente pacífico. Houve tiroteios e mortes.

Hoje em dia, no Brasil, vivemos as consequências de uma epidemia catastrófica, como aquelas citadas pelo autor lá em cima. A pobreza e o desemprego só aumentaram e mesmo assim o empresariado brasileiros continua a apoiar governos que só cuidam dos interesses deles mesmos. Talvez o Brasil esteja a caminho de uma ruptura violenta, como aquelas citadas aqui neste livro. Esperamos que não. Ainda é tempo de fazer mudanças, que vão de reformas a uma mudança de governo que permita tirar o nosso país da crise, do abismo em que se meteu. E em tempos assim, livros como este mostram os perigos que nos cercam e provocam uma reflexão muito necessária.

Por: Jorge Calife