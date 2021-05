Unimed Barra Mansa celebra aniversário de seu fundador

Matéria publicada em 28 de maio de 2021, 16:11 horas

Barra Mansa – A Unimed Barra Mansa está comemorando mais um ano de vida de Ivan Bueno de Araújo, idealizador e fundador do sistema de saúde na cidade. Formado em Medicina pela antiga Faculdade Fluminense de Medicina em Niterói, Ivan completa 90 anos, na segunda-feira, dia 31, com uma trajetória marcada por grandes conquistas.

Nascido na região Norte Fluminense do estado, no município de Campo dos Goytacazes, o menino que pensava em ser médico viu seu sonho tornar-se realidade em 1957, quando iniciou sua carreira como médico na CSN, em Tubarão, Santa Catarina. Após retornar para o Estado do Rio de Janeiro, veio para Barra Mansa.

Movido pela paixão pela medicina e pelo espírito cooperativista, junto a um grupo de colegas, em 17 de maio de 1973 fundou a Unimed Barra Mansa, uma das cinco primeiras Unimeds fundadas no estado e pioneira no Sul Fluminense, tornando-se o primeiro presidente da cooperativa.

Na Unimed, assumiu diversas diretorias e conseguiu a implantação da Unicred e unificação da SOMERJ. Além de continuar exercendo sua profissão como ginecologista e mastologista. Atualmente, mesmo com seus 90 anos, Dr. Ivan continua surpreendendo a todos.

Responsável pela Diretoria Administrativa e Mercado da Unimed Barra Mansa, ele tem inspirado tanto os cooperados quanto os colaboradores a permanecerem firmes e darem o melhor, mesmo em tempo de grande dificuldade. Por isso, neste dia especial, manifestamos nossa felicidade e merecida homenagem pelos seus 90 anos.