Valença: Grupo CRIA comemora 10 anos com show gratuito para o público infantil

Valença – Em 2023, o Grupo CRIA completará 10 anos. E para celebrar uma década de sucessos, o quinteto carioca apresentará o show inédito “CRIA 10 Anos” para o público infantil e toda a família em diversas unidades do Sesc Rio de Janeiro até o fim do ano.

O próximo show já tem data marcada para este, sábado (12), às 15h, no Teatro Sesc Rosinha de Valença, com entrada gratuita. O concerto vai reunir canções de destaque da trajetória da trupe e promete levantar o público. O Grupo CRIA ainda se apresentará em Petrópolis, São João de Meriti, Niterói e Barra Mansa.

O quinteto, capitaneado pelo compositor Vinicius Castro e formado por Ayran Nicodemo, Frederico Cavaliere, Gustavo Pereira, Maíra Martins e Mateus Xavier propõe canções com temáticas pertinentes à didática infantil, como, por exemplo, respeito, racismo e estrutura familiar, apresentadas de maneira lúdica, sensível e divertidas para os pequenos, com ritmos como baião, frevo, maxixe, maracatu, samba, ciranda, jazz e blues.

O repertório oferecerá um apanhado dos maiores sucessos dos álbuns: “A Família”, de 2013; e “Pra Bagunçar”, de 2018; além do último single do CRIA, “O Silêncio”, lançado em 2022. Obras já conhecidas pelas crianças de outras gerações também vão compor o setlist, relembrando o projeto de vídeos Recria, de 2018 e 2019.

“O show tem como conceito um dia na vida da criança. Desde acordar, brincar, aprender, até a hora de dormir. E o repertório foi escolhido tendo em conta as canções que têm melhor performance nas plataformas digitais e que cabem nessa temática. Assim, o público pode esperar um show pensado com muito carinho e atenção aos detalhes”, afirma Vinicius Castro, criador e líder do grupo.

Além da apresentação em Valença, o grupo tem agendados para o dia 19 o Sesc São João de Meriti; dia 16 de setembro no Sesc Niterói; dia 17 no Sesc Quitandinha (Petropólis) e no dia 12 de dezembro Sesc Barra Mansa

Seguindo o propósito do CRIA e a tradição dos trabalhos anteriores de valorizar e aguçar a inteligência dos pequenos, ao mesmo tempo em que promove uma experiência artística de alto nível para toda a família, o show será permeado por leituras de trechos de obras clássicas e contemporâneas da literatura infanto-juvenil.