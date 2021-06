Valença promoverá mais uma edição da Feira Corredor de Artesanato

Matéria publicada em 8 de junho de 2021, 13:05 horas

Valença- A prefeitura de Valença realizará neste sábado, 12 de junho, Dia dos Namorados, e no domingo, dia 13, mais uma edição da Feira Corredor de Artesanato.

O evento que é promovido pela Prefeitura Municipal de Valença, através da Secretaria de Cultura e Turismo, será realizado na Praça XV de novembro (Jardim de Baixo) entre o horário das 9 às 18h, onde reúne artesãos que expõem e comercializam seus trabalhos.

Com a Feira, a Prefeitura visa criar oportunidade de comercialização, de integração e de troca de conhecimentos entre os artesãos. E mesmo que não seja para comprar, é importante que se prestigie, aproveitando para conhecer os trabalhos e, ainda, tirar um dia para curtir a natureza com a família no maravilhoso Jardim de Baixo.

A Feira também conta com o apoio da UNIFAA(Centro Universitário de Valença), da Câmara de Vereadores e da Diretoria de Parques e Jardins.